Volley, primo punto esterno per la CBF Balducci Macerata che cede solo al tiebreak

La squadra di Paniconi torna a muovere la classifica ma difetta di continuità. Ora il doppio turno interno consecutivo nel quale occorrerà aggiungere punti per non perdere contatto dalle parti alte della classifica

SOVERATO – Dopo il turno di riposo la squadra di Paniconi è tornata a giocare cogliendo un punto sul campo di Soverato. Per la Cbf Balducci battuta 3-2, si tratta del primo punto esterno della sua stagione e che in classifica la issa a quota 4. Prima vittoria stagionale per le calabresi di Bruno Napolitano.

La partita è stata combattuta e con tanti cambi di padrone. Paniconi in avvio ha preferito Pomili a Maruotti anche se l’ex Olbia ha ritrovato la maglia da titolare a partire dal 4° set. Al centro in diagonale a Mancini ha giocato Elisa Rita. Completamente ristabilita Lancellotti che ha stretto i denti giocando i 5 set del tiratissimo incontro.

L’avvio è stato tutte per le maceratesi che hanno dominato il set 12-25. La svolta del match probabilmente nel 2° set vinto dalle padrone di casa ai vantaggi 26-24 che da quel successo hanno trovato la necessaria convinzione per aggiudicarsi anche il 3° parziale 25-20.

Convincente la reazione della Cbf Balducci nel 4° set nel quale il 25-18 ha confermato le potenzialità di una squadra che difetta di continuità. Infatti nel tiebreak in campo si sono viste praticamente solo le locali che hanno chiuso 15-8 mettendo in difficoltà la ricezione delle marchigiane. Top scorer del match ancora una volta la polacca Lipska autrice di 21 punti con 7 ace ma bersagliata dal servizio ospite al quale ha concesso 6 ace in una serata nella quale complessivamente la ricezione di Macerata non è stata straordinaria. Tra le ospiti serata di super lavoro per l’opposta Shields autrice di 22 punti ma attaccando un terzo dei palloni distribuiti a tutte le altre compagne.

Ora per la Lipska e compagne ci sono due turni interni consecutivi, giovedì alle 20.30 contro le friulane di Talmassons battute in casa da Ravenna 3-1 attesa invece alla Marpel Arena domenica alle 17.

VOLLEY SOVERATO-CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-2

VOLLEY SOVERATO: Mason 12, Lotti 7, Cipriani, Nardelli 1, Shields 22, Salimbeni ne, Barbagallo (L1), Piacentini 6, Bianchini, Riparbelli 5, Bortoli 3, Meli 14, Ferrario (L2) ne. All. Napolitano.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Pomili 11, Martinelli, Lancellotti 2, Giubilato, Pirro ne, Lipska 21, Peretti ne, Mancini 9, Maruotti 5, Rita 6, Sopranzetti (L2) ne, Bisconti (L1). All. Paniconi.

ARBITRI: Capolongo-Colucci.

PARZIALI: 12-25 (19’), 26-24 (30’), 25-20 (27’), 18-25 (23’), 15-8 (15’).

NOTE: Soverato 11 errori in battuta, 6 ace, 6 muri vincenti, 53% ricezione positiva (40% perfetta), 36% in attacco; CBF Balducci 10 errori in battuta, 9 ace, 10 muri vincenti, 49% ricezione positiva (22% perfetta), 33% in attacco.