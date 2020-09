Volley, a Macerata c’è attesa per la nuova stagione della Med Store

La compagine si è presentata in piazza Vittorio Veneto. Applausi per i nuovi arrivi Snippe e Dennis, pezzi pregiati del mercato. Al via anche la preparazione atletica mentre si attende il calendario delle amichevoli

MACERATA- È partita dalla festa di San Giuliano, in piazza Vittorio Veneto, la stagione 2020-2021 della Med Store Macerata. In vista del prossimo campionato di Serie A3, la compagine biancorossa si è presentata alla cittadina mentre, parallelamente, in piazza della Libertà venivano svelati tutti i protagonisti del settore giovanile della Volley Academy Macerata. Un vernissage completo sotto tutti i punti di vista, naturalmente nel rispetto dei distanziamenti sociali e delle norme anti-coronavirus che saranno, purtroppo, una costante nel corso della stagione.

Applausi per il capitano Monopoli ma anche per gli esperti Calonico e Gabbanelli, sempre molto disponibili con i tifosi. Non sono mancati gli incoraggiamenti per il maceratese Valenti e per il tecnico Adriano di Pinto che dovrà guidare una truppa rinnovata negli elementi ma non nella ambizioni. Autentica ovazione per Snippe e Dennis, pezzi pregiati di un mercato che ha garantito il salto di qualità alla rosa.

Ieri (martedì primo settembre) è scattata anche la preparazione atletica che verterà soprattutto su principi tecnico-tattici. Il tutto in attesa di programmare il calendario delle amichevoli, tappe fondamentali nell’avvicinamento al prossimo campionato.