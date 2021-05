Volley, MedStore battuta in gara 1 a Motta di Livenza

MACERATA – Un avversario quotato ha dimostrato ancora il suo valore e a Motta di Livenza, gara 1 contro la MedStore Macerata l’ha vinta la squadra di Pino Lorizio per 3-0.

Il risultato è forse severo ma i veneti hanno giocato un match di alto profilo tecnico e agonistico tenendo il piede sull’acceleratore e spingendo per tenere sotto l’acqua la testa di una Macerata che ha scalciato soprattutto nel 3’ set chiuso ai vantaggi 36-34 dai padroni di casa. Sabato la prova d’appello tra le mura amiche. Ci vorrà un’impresa o per i ragazzi di Di Pinto sarebbe la fine mentre per Motta di Livenza si spalancherebbero le porte della serie A2.

HRK MOTTA – MED STORE MACERATA 3-0 (25-21, 25-23, 36-34). Per i maceratesi Ferri è stato il migliore con 16 punti. Solo 12 per Angel Dennis.

Sono scattati i playoff anche in serie B, l’ultimo atto e anche il più emozionante.

Subito in campo la B maschile con il derby tra Montesi Pesaro e Volley Potentino vinto in trasferta da Miscio e compagni che hanno fatto valere il maggior tasso di esperienza e la qualità complessiva ma per Pesaro non è finita.

Prezioso successo esterno anche della Paoloni Macerata che ha espugnato come da pronostico il campo della Edottorossi Foligno. Vittoria esterna anche per l’ottima San Giustino che ha vinto ad Alba Adriatica.

Giovedì alle 21 la Bontempi Ancona ospita Città di Castello in un match che si annuncia combattuto anche se i ragazzi di Giombini, con uno Scuffia in più, hanno il pronostico dalla loro parte.

In B2 femminile Pagliare non ha potuto nulla contro Forlì.

Il derby tra Bcc Fano e DeMitri P.S.Giorgio si gioca martedì alle 21 mentre mercoledì sempre alle 21 la Corplast Corridonia ospita la Tekno Pescara.

La B1 femminile sarà in campo nel weekend.