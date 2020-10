Volley, la Lube non si ferma più. A Monza soffre solo nel secondo set

In un match per nulla scontato, i biancorossi hanno vinto con autorità senza concedere nemmeno un set a Lanza e compagni. Straordinario Simon mvp della partita ma eccellente tutta la squadra che in classifica resta in scia a Perugia

MONZA – Secondo successo rotondo in pochi giorni per la Cucine Lube che a Monza, in un match per nulla scontato, ha vinto con autorità e soprattutto senza concedere nemmeno un set a Lanza e compagni. Per la Lube è il quarto successo in 4 partite di campionato con 11 punti conquistati a un punto da Perugia che ha espugnato Verona, e una condizione in netta crescita.

Mattatore della serata il centrale Simon che ha deliziato i 700 spettatori ammessi nell’impianto brianzolo guadagnandosi il titolo di Mvp del match ampiamente meritato in virtù dei 5 aces, 14 punti complessivi e un devastante 86% in attacco. C’era curiosità per vedere Filppo Lanza esordire con la maglia di Monza ma coach Fabio Soli ha preferito in avvio la continuità gettandolo nella mischia solo a match in corsa. Momento decisivo del match, il turno in battuta di Simon sul 21-17 per Monza. Tre aces del cubano hanno raddrizzato il set che poi si è spostato definitivamente dalla parte dei cucinieri che infatti nel terzo set hanno macinato il proprio gioco come accaduto nel primo parziale.

Mercoledì alle 20.30 a Piacenza Juantorena e compagni scenderanno in campo per la quinta giornata di andata della SuperLega. La Cucine Lube tornerà a giocare in casa domenica alle 18 contro Padova ritrovando 200 spettatori presenti.

Il tabellino

VERO VOLLEY MONZA: Lagumdzija 14, Falgari n.e., Calligaro, Dzavoronok 8, Orduna 1, Federici (l), Sedlacek 5, Brunetti (l) n.e., Lanza 4, Galassi 1, Holt 5, Berretta 6, Ramirez Pita n.e. All. Soli.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar, Marchisio (l), Juantorena 13, Balaso (l), Leal 14, Larizza n.e., Rychlicki 14, Simon 14, De Cecco 1, Anzani 5, Falaschi n.e., Hadrava, Yant. All. De Giorgi.

ARBITRI: Lot (Tv); Giardini (Vr).

PARZIALI: 21-25 (27′); 23-25 (32′); 20-25 (28′).

NOTE: 700 spettatori, Monza: 10 battute sbagliate, 5 aces, 6 muri vincenti, 30% in ricezione (16% perfette); 48% in attacco. Lube: 13 b.s., 6 aces, 7 m.v., 51% in ricezione (16% perfette); 62% in attacco. Votato miglior giocatore: Simon