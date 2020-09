Volley, a Macerata brilla la stella di Lipska. Bella vittoria all’esordio per la Cbf Balducci

Serata da incorniciare nella prima giornata del girone Est del campionato di serie A2 femminile. È festa per i 200 spettatori che hanno potuto assistere al match

MACERATA – Serata da incorniciare nella prima giornata del girone Est del campionato di serie A2 femminile di volley per la Cbf Balducci Macerata di coach Paniconi, davanti a 200 spettatori, il massimo consentito.

Prestazione contratta solo in avvio di gara poi, vinto il primo set ai vantaggi, la squadra di Macerata ha preso il sopravvento sulle ospiti friulane di Martignacco che sono sembrate non all’altezza sia nel cambio palla che nella scarsa capacità di pungere dal servizio.

Nella luce ha brillato ulteriormente in maniera scintillante la polacca Lipska. La schiacciatrice classe ’98, che nella passata stagione aveva potuto giocare solo 4 partite prima del lockdown, ha dimostrato non solo potenza, ma anche qualità e intelligenza tattica dimostrandosi un punto di riferimento più che affidabile per Lancellotti che, verificato le difficoltà iniziali di Renieri, ha appoggiato l’attacco su di lei prima di smistare progressivamente anche verso Maruotti e la stessa Renieri.

Il titolo di mvp (Most Valuable Player) del match comunque è indiscutibilmente della schiacciatrice su cui coach Paniconi ha puntato forte.

Nei sestetti in campo coach Paniconi si affida a Lancellotti in regia con Renieri opposta, Martinelli e Mancini centrali, Maruotti e la polacca Lipska schiacciatrici con Bisconti libero. La squadra ospite si schiera con Carraro in regia, Dapic opposta, Tonello e Rucli centrali, Pascucci e Fiorio schiacciatrici, Scognamiglio libero.

In avvio Macerata ha tentato la fuga facendosi riprendere a quota 17. La Cbf Balducci Macerata si fa annullare tre set point ma è la solita Lipska, a regalare il 27-25.

Dal sospiro di sollievo poi è stato costruito il resto del match con le padrone di casa che hanno preso confidenza e Martignacco è uscita progressivamente di gara. I successivi 25-15 e 25-19 sono la logica ed inevitabile conseguenza

Il tabellino

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Pomili ne, Martinelli 8, Lancellotti 2, Giubilato 0, Renieri 10, Pirro ne, Lipska 18, Peretti 0, Mancini 5, Maruotti 14, Rita ne, Sopranzetti (L2), Bisconti (L1). All. Paniconi

ITAS MARTIGNACCO: Carraro 0, Fiorio 2, Modestino 1, Tonello 9, Rucli 5, Braida 3, Rossetto ne, Cortella 1, Pascucci 10, Scognamiglio (L), Cerruto, Dapic 7. All. Gazzotti

Arbitri: Dell’Orso e Somansino

Risultato: 27-25 (29’); 25-15 (21’); 25-19 (26’)

Note: Macerata: bv 5 bs 9 muri 7; Martignacco: bv 1 bs 9 muri 7. Spettatori 200