Volley, che impresa la CBF Balducci Macerata: vittoria nel derby in trasferta

VALLEFOGLIA – Più forte delle assenze, del momento delicato, della voglia di primato delle avversarie. La CBF Balducci HR Macerata fa il suo il derby sbancando il PalaDionigi di Montecchio e infliggendo alla Megabox Vallefoglia la prima sconfitta interna stagionale.

Per le padrone di casa una serata grigia e un’occasione sfumata per tornare in vetta alla serie A2 Girone Est considerando che la capolista Cuore di Mamma Cutrofiano ha perso 3-0 a Soverato.

Il derby, come da programma, ha azzerato le distanze tra due squadre divise in classifica da 8 punti e che vivevano momenti molto diversi. La Megabox aveva il vento in poppa mentre la CBF Balducci veniva da una striscia negativa che ne ha condizionato la classifica.

Ancora senza Renieri e con Pirro impiegata per pochi punti, Paniconi ha giocato la carta Giubilato schierata titolare trovando nella solita Lipska e in un’ottima Pomili, due terminali offensivi determinanti ma tutta la Balducci è piaciuta per atteggiamento e attenzione senza concedersi quelle pause troppe volte determinanti nei finali di set. Dall’altra parte del campo però c’è stata una Pamio “normale” e non in versione schiacciasassi come domenica scorsa contro San Giovanni in Marignano. Sopra le righe invece la prestazione soprattutto a muro delle due centrali di casa Kramer e Bertaiola.

E dire che la squadra di Bonafede era partita meglio delle avversarie. Il 25-19 del 1′ set sembrava indirizzare il derby dando ragione al pronostico, e invece al cambio di campo Paniconi è riuscito ad accendere la luce delle sue ragazze. Dominato il 2’ set vinto 16-25, poi è cominciata la vera battaglia decisa su poche situazioni che, una volta tanto, hanno detto bene alle maceratesi, 22-25 e 26-28 annullando anche 4 set point.

Con questo successo la CBF Balducci sale a quota 9 e domenica attende la visita di Montecchio M. che oggi ha riposato. Per la Megabox Vallefoglia al 1’ stop interno stagionale, trasferta a Talmassons per l’ultima del girone di andata ma 2’ posizione confermata anche se in coabitazione con Soverato che domenica riposerà e Ravenna sempre dietro a Cutrofiano.

Il quadro completo dell’8 Giornata di Andata del Girone Est della serie A2 Femminile: Megabox Vallefoglia – CBF Balducci HR Macerata 1-3; Itas Martignacco – Cda Talmassons 3-0; Omag S. Giovanni in M. – Teodora Ravenna 2-3; Soverato – Cuore di Mamma Cutrofiano 3-0. Riposa Montecchio M.

Ecco il tabellino:

MEGABOX VALLEFOGLIA – CBF BALDUCCI HR MACERATA 1-3

MEGABOX: Balboni, Bacchi 13, Bertaiola 11, Costagli 3, Pamio 19, Kramer 15; Bresciani (L), Colzi, Saccomani 5, Durante. N.e. Stafoggia, Ricci. All. Bonafede.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Rita 10, Lipska 24, Giubilato 7, Mancini 13, Lancellotti 1, Pomili 21; Bisconti (L), Pirro, Peretti. N.e. Martinelli, Renieri, Maruotti. All. Paniconi.

ARBITRI: Licchelli e Fontini.

PARZIALI: 25-19 (23‘), 16-25 (23’), 22-25 (28’), 26-28 (29’).

Classifica: Cuore di Mamma Cutrofiano 16; Megabox Vallefoglia 14; Teodora Ravenna 14; Volley Soverato 14; Omag S. Giovanni in M. 11; CBF Balducci HR Macerata 9; Cda Talmassons 9; Itas Martignacco 6; Sorelle Ramonda Montecchio M. 3.