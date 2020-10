Alla CBF Balducci è suonato il campanello d’allarme

MACERATA – La sconfitta per 3-1 subìta dalla CBF Balducci a Cutrofiano in casa del Cuore di Mamma ha complicato la classifica delle ragazze di Paniconi, ora lontane 4 punti dalla lotta playoff.

Gli alti e bassi nella prestazione di Lancellotti e compagne ha condizionato il risultato contro un avversario, capolista imbattuta, che non ha impressionato se non per la capacità di affrontare con sagacia i momenti delicati del set e del match.

Alla Balducci questa dote manca così come non si intravede un leader morale che sappia infondere alla squadra, nei momenti caldi, la necessaria serenità e determinazione.

All’analisi segue la prospettiva che nell’immediato futuro regala una settimana di lavoro pieno a coach Paniconi finalmente a ranghi completi. Renieri si aggregherà al gruppo. Peretti l’ha già fatto e Pirro lo stesso. Con le due opposte abili e arruolate e in buona condizione, allora il tecnico potrebbe azzardare il ritorno allo schieramento con Lipska nel ruolo di schiacciatrice in diagonale a Pomili che, rispetto a Maruotti, oggi garantisce qualcosa in più sia in ricezione che in attacco.

Il problema è che dall’altra parte del campo ci sarà non la capolista ma la 2’ in classifica. La Megabox Vallefoglia ha battuto domenica al PalaDionigi San Giovanni in Marignano ed in casa ha lasciato finora le briciole agli avversari. I derby, si sa, sono partite speciali e il DS Maurizio Storani puntano sulla riscossa tecnica e agonistica delle sue ragazze. «Ci aspettiamo dalla squadra una partita gagliarda sotto l’aspetto agonistico ma anche attenta evitando i troppi errori che ci hanno condizionato nel match di Cutrofiano», ha detto. «La squadra – assicura Storani – vale più dei 6 punti in classifica e ho piena fiducia saprà ritrovare la via dei punti dopo due sconfitte consecutive».

Il campanello d’allarme è suonato e la CBF Balducci è ad un bivio importante. Vietato sbagliare ma la prova sarà durissima.