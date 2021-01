MACERATA – Al termine di una partita tutto cuore la squadra di Paniconi mantiene l’imbattibilità del dopo Covid vincendo al tie break proprio come contro Cutrofiano.

La marcia è esaltante e 10 punti su 12 sono un bottino straordinario che in questa partita ha virtualmente potuto rinunciare anche al suo cannoniere Lipska ferma a 12 e al 22%.

La serata è stata complicata anche per una Omag molto determinata a rovinare la festa alla squadra di Paniconi.

L’avvio è combattuto e il set va alle ospiti soprattutto perché le percentuali in attacco delle padrone di casa sono basse. Muro e servizio non possono bastare (23-25). Ma la Balducci c’è. Paniconi azzecca la mossa tattica e già in avvio del 2’ set allunga e si impone 25-16. Nel 3’ set riprende la battaglia. Macerata soffre ma San Giovanni in M. sbaglia tanto per il 25-23. L’andamento ondivago del match prosegue e il 4’ set è tutto di marca romagnola (17-25).

Al tie break la Balducci fa corsa di testa. Pomili mvp guida le sue al successo 15-11. La rincorsa playoff continua. Domenica arriva la capolista Vallefoglia che vorrà vendicare la sconfitta dell’andata ma sognare non costa nulla.

Ecco il tabellino del match:

CBF BALDUCCI HR MACERATA – OMAG S. GIOVANNI IN M. 3-2

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Pomili 19, Martinelli 11, Sopranzetti (L2), Giubilato, Renieri 9, Pirro 1, Lipska 12, Peretti 5, Mancini 8, Maruotti, Rita 2, Bisconti (L1). All. Paniconi

OMAG S. GIOVANNI IN M.: Cosi 14, Peonia 13, De Bellis 1, Fiore 23, Ceron 11, Silva Conceicao 10, Spadoni, Aluigi, Urbinati, Bonvicini (L1), Berasi 2, Penna (L2), Fedrigo. All. Saja

Arbitri: Turtù e Feriozzi

Risultato: 23-25 (26’); 25-16 (20’); 25-23 (24’); 17-25 (21’); 15-11 (14’)

Note: Macerata: bv 8 bs 11 muri 8; S. Giovanni: bv 1 bs 19 muri 9.