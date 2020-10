La Cbf Balducci sa soffrire e vince al tiebreak in emergenza

MACERATA – Vittoria sofferta ma complessivamente meritata per la Cbf Balducci al 2’ tiebreak consecutivo. Senza Renieri e Pirro la squadra di volley maceratese è in emergenza e deve fare gli straordinari ma ha cuore e chiude a suo favore un match equilibrato.

Avvio deciso delle ospiti con la CBF Balducci che in cambio palla non trova soluzioni.

Talmassons è ordinata e incisiva ma Macerata resiste e trova la parità a quota 22. Talmassons annulla tre set point ma il quarto lo capitalizza Pomili sul 28-26.

Alla ripresa sono le ospiti a ripartire macinando il proprio gioco e prendendo vantaggio (3-7). La squadra di Paniconi sbanda in tutti i fondamentali e il set si chiude 13-25. Alla ripartenza Paniconi sceglie Rita per Martinelli. Talmassons non concede nulla e la Balducci è presto in difficoltà (6-9). Bartesaghi mette out regalando la parità a quota 11. Macerata sale 18-16 e Lipska è una sentenza (8 punti nel set). La balducci vince 25-20 con l’ace di Mancini il primo nel match per le padrone di casa. Nel 4’ set Macerata si affida sempre alla sua polacca. Sul 7-4 Barbieri chiede tempo e le sue ricuciono e scavalcano (8-9) ma le ragazze di Paniconi operano il contro sorpasso (15-12). Sembra fatta ma Talmassons è dura a morire. Sul 23 pari Maruotti sbanda in ricezione e si va al tiebreak, il 2’ consecutivo dopo quello di Soverato ma stavolta la CBF Balducci è concentrata fin dall’avvio e non lascia scappare le avversarie. Il duello è serrato. Decide l’attacco out dell’ex Smirnova per il 15-13 che chiude il match 3-2. Balducci a quota 6 in classifica e domenica arriva la Teodora Ravenna.

CBF BALDUCCI HR MACERATA – CDA TALMASSONS 3-2

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Pomili 16, Martinelli 4, Sopranzetti 0, Lancellotti 1, Giubilato 0, Renieri, Pirro (L2), Lipska 28, Peretti, Mancini 14, Maruotti 14, Rita 4, Bisconti (L1). All. Paniconi

CDA TALMASSONS: Barbanzeni 10, Norgini (L) Dalla Rosa 15, Cristante, Nardini 9, Mazzoleni, Vallicelli 3, Smirnova 21, Pagotto 0, Ponte 0, Bartesaghi 16. All. Barbieri

Arbitri: Toni e Salvati

Risultato: 28-26 (32’); 13-25 (21’); 25-20 (26’); 23-25 (30’); 15-13 (23’)

Note: Macerata: bv 3 bs 12 muri 13; Talmassons: bv 3 bs 5 muri 15. Spettatori 200