Volley, la CBF Balducci è uscita finalmente dal tunnel

Vittoria pesante in ottica classifica ma anche per il morale delle ragazze di Paniconi che avevano bisogno di tornare al successo. Ora per la lotta playoff ci sono di nuovo anche Lipska e compagne

MACERATA – La CBF Balducci HR Macerata si è regalata una grande domenica andando ad espugnare il PalaDionigi di Montecchio infliggendo la prima sconfitta interna stagionale alla lanciatissima Megabox Vallefoglia e soprattutto regalandosi tre punti dopo due zeri consecutivi che significa anche il primo pieno esterno.

«Questa vittoria ci voleva e sono molto contento per le ragazze che, anche in condizioni di oggettiva difficoltà, a ranghi dirotti, non hanno mai mollato« – ha detto coach Luca Paniconi che ha tirato un bel sospiro di sollievo. Ancora senza Renieri, con Maruotti e Martinelli in panchina ma solo per onore di firma e con Rita che ha giocato con una vistosa fasciatura alla mano, la squadra ha fatto gli straordinari partendo male ma poi risorgendo e vincendo in una crescita costante di convinzione e fiducia.

«Siamo partiti timidi – ricorda il coach – e ci poteva stare perché affrontavamo una squadra molto carica e in un buonissimo momento mentre noi avevamo tanti contrattempi. Al cambio di campo ho chiesto alle ragazze di giocarcela fino in fondo mettendo a frutto la buona settimana di lavoro che avevamo alle spalle ed è andata benissimo«. Vinto facilmente il 2’ set grazie a buone serie al servizio poi nei successivi parziali c’è stata grande battaglia e la Balducci sempre sotto 21-18 ha avuto la qualità e la determinazione per rimontare e vincere.

Buona la prima da titolare per la schiacchiatrice Morgana Giubilato che ha giocato in diagonale a Pomili.

Domenica a Macerata arriverà Montecchio Maggiore che nell’ultimo turno ha riposato e che è rimasta sola all’ultimo posto dopo il successo di Martignacco nel derby friulano.

Con questa vittoria la CBF Balducci sale a 9 punti e si iscrive nuovamente alla lotta playoff in un girone Est estremamente equilibrato.