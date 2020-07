Volley Macerata, Alessandro Gasparrini rilancia e fa venti stagioni

MACERATA- Alessandro Gasparrini sarà ancora un palleggiatore della Volley Macerata (Serie B). La conferma, arrivata nelle scorse ore, sancisce la ventesima stagione del giocatore classe ’94 trascorsa tra Appignano Volley e Volley Macerata. Nonostante la giovane età ha contribuito ai successi giovanili e della prima squadra, segnalandosi in positivo sia in Serie C che in Serie B.

«Adesso che ci penso, essere alla ventesima stagione con questa maglia mi fa sentire un po’ vecchietto. A parte gli scherzi, sono naturalmente molto contento di poter continuare la mia avventura con la Paoloni che, come detto in altre occasioni, è diventata ormai una seconda famiglia. L’ultima annata è stata per me quella dell’esordio in un torneo nazionale come quello di Serie B e son stato felice di aver raggiunto questo traguardo dopo essere passato, nella mia carriera, per tutti i campionati regionali. Direi che, per essere una matricola, la nostra squadra si sia comportata molto bene stazionando sempre nella parte medio/alta della classifica giocando ottime partite contro compagini più esperte ed attrezzate di noi ovviamente ci son stati anche dei piccoli passaggi a vuoto ma questo non rovina certamente quanto di buono è stato fatto durante il torneo».

Idee chiare sulla prossima stagione: «Nella prossima stagione speriamo di poterci ripetere e magari migliorare quanto avevamo fatto da matricole. Per arrivare a questo bisognerà creare un bel gruppo affiatato, come quello della passata stagione, e lavorare bene negli allenamenti. Dal punto di vista personale penserò sempre ad impegnarmi facendomi trovare pronto per aiutare la squadra nei momenti di difficoltà».