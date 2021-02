Volley, Lube contro Perugia è una sfida infinita: l’occasione è la Champions

CIVITANOVA MARCHE – Il bilancio delle partite tra Cucine Lube e Sir Safety Perugia, dopo due incontri giocati in 4 giorni è 1-1, ma mercoledì 10 febbraio alle ore 18 andrà in atto il terzo atto della sfida aperta tra i campioni del mondo in carica e la formazione umbra, stavolta valido per la Poule di Champions League.

Nei playoff, così come si auspica nelle fasi finali della stessa coppa europea detenuta fa Juantorena e compagni, potrebbero esserci altre occasioni.

Intanto da martedì scatta la seconda bolla di Champions dopo quella giocata a Tours lo scorso dicembre. Stavolta saranno della partita anche i turchi di Izmir che, causa Covid, avevano dovuto saltare l’appuntamento in terra francese perdendo i match a tavolino. Il programma della “bolla” prevede di giocare anche martedì 9 febbraio alle 20.30 contro Tours e giovedì 11.2 alle 18 contro Izmir.

La Cucine Lube aveva chiuso a punteggio pieno battendo allora anche i perugini.

In 10 giorni, quindi tre scontri tra le due squadre.

In Coppa Italia ha vinto Civitanova domenica scorsa alzando il trofeo.

Mercoledì in SuperLega al tiebreak l’ha spuntata Perugia ai vantaggi del tiebreak dopo una lunga rincorsa ma coach De Giorgi non ha fatto drammi anche se la sconfitta ha consegnato matematicamente il primo posto della regular season a Leon e compagni rendendo ininfluente il turno di sabato nel quale la Lube sarà a Vibo Valentia e Perugia ospiterà Monza.

«Con Perugia sono sempre match combattuti» ha detto il tecnico salentino di Civitanova. «Siamo stati meno efficaci in alcune situazioni ma anche gli avversari hanno fatto cose buone. La Sir ha due giocatori molto bravi al servizio e su quelle giocate bisogna farsi trovare pronti. Anche a Vibo giocheremo una gara tosta e poi ci concentreremo sul turno di Champions per qualificarci».