Volley, la Nef Osimo ricarica le batterie durante la sosta

Gli osimani stanno approfittando della sosta prevista dal calendario di serie B per lavorare e prepararsi al girone di ritorno. Ruggero Pace ha raccontato il momento in casa Nef.

OSIMO- La sosta prevista dal calendario di serie B sta permettendo alla Nef Volley Osimo di ricaricare le proprie batterie. Gli osimani sono reduci dalla vittoria in trasferta sul campo del Foligno e stanno lavorando per preparare, nel migliore dei modi, il girone di ritorno che li vedrà protagonisti. A raccontare il momento in casa Nef è stato l’anconetano Ruggero Pace, tra i migliori nell’ultimo successo umbro:

«La settimana è stata improntata sul recupero fisico visto che c’erano alcuni acciaccati poi abbiamo lavorato molto in palestra per farci trovare pronti in vista della trasferta di Andria che sarà una partita difficile e molto importante, perchè potrà dire se potremo rimanere nel treno delle prime della classe. Infatti la classifica è molto corta, quindi bisogna evitare passi falsi in questo momento. Siamo reduci dal successo di Foligno che ci ha dato una bella iniezione di fiducia, contro un avversario tosto, ed abbiamo ottenuto tre punti fondamentali».