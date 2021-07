LORETO – Marcello Ippoliti, 50 anni, è il nuovo allenatore della Sampress Nova Volley Loreto. Per l’ex tecnico dell’Apav Lucrezia è la prima esperienza da primo allenatore in serie B ma vanta una lunga esperienza a livello di settore giovanile essendo stato selezionatore della rappresentativa provinciale e vice di quella regionale.

Da giocatore ha militato nella Carifano giocando anche in serie A2. Da tecnico, nell’ultima stagione, era al vertice di un progetto giovanile molto interessante avviato da Apav Lucrezia, Montesi Pesaro e Virtus Fano.

«Sono molto felice della chiamata della Nova Volley e della possibilità di allenare la formazione di serie B in una città con grande tradizione pallavolistica come Loreto» – ha detto Ippoliti che allenerà anche alcune formazioni giovanili nel progetto curato dal Direttore Tecnico Marco Paolini. «Ringrazio la società Apav Lucrezia per il percorso fatto insieme e per aver compreso l’opportunità per me di cogliere questa proposta», ha aggiunto.

«La sfida è veramente stimolante per me – ha aggiunto – e, prima di accettare, ho avuto modo di confrontarmi con Romano Giannini al quale mi legano amicizia e stima. La società ha le idee chiare e quindi è stato facile trovare l’accordo e cominciare l’avventura».

Il tecnico avrà il supporto dello staff composto dal vice Mattia Macellari e dall’assistente tecnico e scoutman Andrea Stortoni confermati rispetto alla passata stagione. «Ho trovato uno staff molto unito e, essendo io nuovo, è importante trovare un affiatamento già radicato nei collaboratori e, inoltre, da un maestro come Marco Paolini c’è sempre da imparare».

Coach Ippoliti con il presidente Massaccesi e il direttore Sportivo Paco Nobili sta lavorando all’allestimento della squadra che affronterà il prossimo campionato di serie B.

«Stiamo organizzando alcune sessioni di allenamento per valutare tutti i ragazzi» – insiste il coach che potrà contare oltre che sullo stesso Nobili, schiacciatore e capitano, anche sul vice capitano Daniele Torregiani e su Thomas Alessandrini. «Sono ragazzi giovani ma già con qualche anno in prima squadra e che sono molto ben integrati in questo contesto. Ci aspettiamo da entrambi un salto di qualità e la società punta su di loro essendo ragazzi di casa. Li ho già visti da vicino al lavoro e sono prospetti interessanti».

Sugli altri la Nova Volley deciderà nei prossimi giorni.

«Abbiamo chiesto a Marcello Ippoliti di venire a Loreto perché è il profilo che cercavamo», dice il presidente Massaccesi. «Sicuramente ha lui stesso molte motivazioni oltre che sapienza pallavolistica, e saprà guidare una squadra che, tolto il capitano, avrà un’età media intorno ai 20-22 anni». ha concluso.