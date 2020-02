Volley, Carletti: «Voglio ripagare la fiducia della Sampress e del coach»

LORETO- Nella vittoria della Sampress Nova Volley sul Volley Gioia ci sono anche le mani del giovane libero Alessandro Carletti. Il classe ’04, scommessa vinta da coach Romano Giannini, si sta rivelando più che insostituibile nello scacchiere neroverde attirandosi addosso gli occhi di molti addetti ai lavori:

«Quando nel corso dell’estate coach Giannini mi ha detto che sarei stato inserito nel gruppo della B ho pensato solo ad impegnarmi al massimo per meritare la fiducia. Se dirigenti e tecnici esperti e competenti come quelli della Nova Volley hanno puntato su di me evidentemente ritenevano che ce la potessi fare e io cerco di ripagarli facendo del mio meglio. Resta comunque un debito di riconoscenza che spero di poter ripagare».

Le sue prestazioni lo hanno fatto selezionare dal “Club Italia Allargato” dal quale è reduce: «È stata un’esperienza fantastica, una settimana di lavoro duro ma molto divertente e coinvolgente. I tecnici sono stati fantastici e, oltre a impegnarmi al massimo, ho cercato di memorizzare tutti i consigli che mi venivano dati e che metterò a disposizione della mia squadra».