Volley Libertas Osimo, prende forma il Summer Camp 2020

OSIMO- Prende sempre più forma il Centro Estivo Summer 2020 organizzato dalla Volley Libertas Osimo nella sua sezione Young. Nel rispetto di tutti i protocolli vigenti, e delle normative anti-contagio, la società osimana è pronta ad accogliere tutti i giovani dal 15 giugno al 31 luglio mettendo a disposizione tecnici di primo livello e la stella Giovanni Polidori, responsabile del centro estivo e dell’attività tecnica, che ha presentato così il campus:

«Intanto posso annunciare che il Summer Camp 2020 in tutte le sue attività si svolgerà la mattina, in particolar modo dalle 8.15 alle 12.30. Abbiamo cercato di variare la proposta sfruttando gli spazi aperti del rinnovato Stadio Diana di Osimo, così come il nostro Palazzetto. Una volta a settimana è prevista anche una seduta in piscina che solitamente è molto gradita ai ragazzi. Organizzeremo più eventi e proporremo anche altre attività sportive oltre al volley. Dopo tanto tempo passato a casa siamo felici di riaccogliere questi bambini dai 6 ai 13 anni ribadendo l’importanza dell’attività motoria nella loro crescita».