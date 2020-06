Volley, Libertas e New Plast Osimo ripartono con le giovanili

OSIMO- Tempo di ripartenza per il volley osimano. A tornare sul parquet, nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di Coronavirus, sono state le formazioni giovanili di Nef Volley Libertas Osimo e New Plast Volley Young Osimo.

Un mese di giugno di speranza e ripartenza con un segnale importante lanciato da tutti i ragazzi, per troppo tempo a casa a causa del Covid-19. L’impianto del PalaBellini è stato sanificato secondo tutte le disposizioni e le linee guida della Fipav e ha potuto riaprire i battenti osservando regole speciali per l’occasione.

Ingressi contingentati per giocatori e allenatori, sanificazione anche dei palloni e degli attrezzi, tutto quello che c’è da fare per prevenire il contagio è stato fatto. Ovviamente, per garantire il distanziamento sociale degli atleti, si è puntato su sedute specifiche volte perlopiù alla preparazione atletica e fisica e alle stazioni individuali o, comunque, a piccoli gruppi. Nef e New Plast, gli sponsor delle società, si sono poi messi a disposizione per garantire che tutto il necessario fosse portato a compimento.

Per il futuro si attendono le pronunce della Fipav, sia in campo nazionale che territoriale. Con particolare attenzione al mondo giovanile. Come risaputo i tempi li detta il Covid-19 ma c’è la ferma volontà da parte degli organismi federali di tornare sul parquet il prima possibile per iniziare ufficialmente la stagione sportiva 2020-2021.