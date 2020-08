Volley, la Lardini è ancora fuori dalla serie B

Morresi, Presidente Onorario: «Trento sarà in A1. Se una società accetterà il ripescaggio in A2 si libererà un posto per noi. Altrimenti faremo la C»

Nemmeno l’aggiornamento pubblicato sul proprio sito dal settore campionati della Fipav circa le società aventi diritto a partecipare alla prossima serie B reca il nome della Lardini Filottrano.

Le 60 squadre che hanno presentato domanda per la B1 e le 144 per la B2 è confermata, e sulla schiena dei tifosi di Filottrano resta il brivido di dover ipotizzare la prossima stagione addirittura in serie C regionale dopo 4 stagioni di serie A1.

Come previsto la Delta Trentino sarà ammessa in serie A1 portando la massima serie a 13 squadre e liberando un posto in serie A2.

La speranza in casa Lardini è che le aventi diritto stiano lavorando sotto traccia e velocemente per poter salire di categoria.

Se l’organico della serie A2 dovesse tornare a 20 squadre, il posto lasciato libero in B1 sarebbe proprio per la società del presidente onorario Giovanni Morresi che spiega: «Al momento non abbiamo certezza e siamo in attesa di capire se una società accetterà di salire in A2 consentendoci di giocare in B1».

La Lardini Filottrano infatti aveva presentato domanda sia per la B1 che per la B2. Nel caso malaugurato per i tifosi filottranesi, ciò non dovesse accadere, la squadra parteciperebbe alla serie C. «Purtroppo non abbiamo carte da giocare se non vedere come si evolveranno gli eventi. Siamo pronti per le 3 ipotesi ma chiaramente non ci aspettavamo che tra B1 e B2 gli organici fossero pieni considerando anche la crisi e una stagione tutta da decifrare».

Salire in A2 dalla B1 non è un dettaglio per chi vi si affaccia per la prima volta perché presuppone la costituzione di un SRL mutuando dalla ASD che è la forma giuridica tipica delle società sportive dilettantistiche, versando il capitale sociale, forte aggravio dei costi anche di trasferta considerando che le 60 squadre di B1 saranno divise in 5 gironi da 12 con trasferte limitrofe mentre chi dovesse prendere il posto di Trento si troverebbe a viaggiare lungo tutto lo stivale.

Cerignola e Aragona che sembravano essere le società interessate al salto al momento, attraverso le rispettive pagine Facebook, scrivono della nuova partecipazione alla serie B1 presentando il roster e rinnovando le ambizioni rendendo il brivido sulla schiena dei tifosi filottranesi sempre più gelido.