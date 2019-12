Lardini Filottrano, Partenio: «Buona partita nonostante il KO»

Dopo il 3-0 rimediato in casa del Busto Arsizio secondo in classifica, la capitana filottranese ha analizzato la prova della Lardini: «Loro sono una corazzata e lo sapevamo ma noi brave a restare in partita. Il 26 con Scandicci? Il pubblico di Jesi saprà aiutarci»