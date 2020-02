Volley, la Lardini Filottrano tenta lo sprint contro Monza

E se la Lardini ci prendesse gusto? Dopo le ultime due partite a punti, la Lardini Filottrano punta a proseguire la corsa superando o magari solo aggirando un altro ostacolo di alto profilo come la forte Saugella Monza: la squadra del subentrato coach Parisi veleggia a ridosso delle migliori, ma è ancora alla ricerca di una quadratura che le consenta di spiccare il definitivo salto di qualità.

La partita sarà in casa, domenica 16 febbraio.

La Lardini punta ad aggiungere altri punti alla sua classifica che già la dà a +7 sulla zona rossa, nel campionato di serie A di volley femminile.

Dopo due tiebreak consecutivi e, affrontando una squadra che ne ha giocati 3 nelle ultime 5 partite, un’altra maratona sarebbe un gran risultato per Partenio e compagne.

Alla UBI Banca Sport Center Arena si gioca alle 17. Dirigono Pozzato e Sessolo. La salita sarà ancora ripidissima ma non invalicabile. Per coach Schiavo «serve un’ulteriore prova sopra le righe dopo quanto di buono fatto vedere mercoledì». L’allenatore della Lardini prosegue: «Contro Casalmaggiore siamo andati un po’ a strappi ma non è semplice mantenere un livello così alto per tanto tempo. Per la gara di Cremona avevo chiesto alla squadra una prestazione importante e la stessa cosa mi aspetto domenica, vedere una squadra che scenda in campo con l’idea di creare grattacapi alle avversarie. Queste sono partite in cui abbiamo tutto da guadagnare, sia a livello di esperienza che di punti. La Saugella è ancor più fisica rispetto a Casalmaggiore, con doti importanti in attacco e in battuta. La qualità del nostro lavoro in seconda linea dovrà essere massimale per far fronte a un Monza che si sta confermando dopo l’ottima stagione scorsa: ha centrato la final four di Coppa Italia e, al di là di qualche difficoltà, è una squadra destinata a rimanere nelle zone nobili della classifica».

Per fare punti la Lardini dovrà fare al meglio ciò che sa fare bene, quindi tenere alta la qualità del servizio, gestire con sagacia i colpi d’attacco e lavorare con incisività nella correlazione muro-difesa. Come tutte le squadre offensive, Monza potrebbe difettare di pazienza e, se costretta a giocare 2-3 attacchi, potrebbe alzare il numero degli errori.

Bianchini, Partenio, Bisconti e Nicoletti probabilmente le 4 filottranesi più in forma, sono anche le ex del match.

Il turno, che sarà la 6^ giornata di ritorno, prevede il big match tra l’Imoco Conegliano (51) e la Igor Novara (38), rispettivamente campionessa del mondo e campionessa d’Europa. Perugia (10), alla ricerca disperata di punti salvezza, ospita una lanciatissima Zanetti Bergamo (23). L’UYBA (45), 2^ in classifica, gioca contro quel che resta della Volalto Caserta (8). Casalmaggiore (30) ha ancora un turno interno rappresentato dal derby contro Brescia (21). Scandicci (33) contro Chieri (27) è una partita aperta ad ogni pronostico, così come Cuneo (20) – Firenze (24) che giocano senza assilli di classifica.