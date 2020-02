Volley, la Lardini al momento della verità

Parte la volata salvezza per la squadra di coach Schiavo e la trasferta in casa di Chieri può essere già uno snodo determinante in attesa dell'infrasettimanale. La gara del PalaFenera sarà in diretta streaming

JESI – Dopo aver affrontato alcune delle migliori squadre del campionato, comincia domenica a Chieri, si gioca alle 17, un ciclo di 3 partite in 7 giorni che diranno molto (se non tutto) sulla Lardini e sul suo futuro. Il duello ormai a distanza visto che gli scontri diretti si sono già consumati, è con la Bartoccini Perugia, soprattutto se le umbre dovessero fare risultato a Brescia, in quel caso tirando dentro alla volata salvezza anche le lombarde. Differentemente resterebbe corsa a due.

La Lardini ha 5 punti di vantaggio sulle rivali, 17 contro 12, ha gli scontri a favore nel caso di arrivo a pari punti e ha ottenuto finora 2 vittorie in più delle umbre. Ecco quindi che oltre a far di tutto per muovere la classifica anche sul campo dell’ostico di Chieri, le filottranesi guarderanno con attenzione cosa accadrà in casa della Banca Valsabbina.

Poi tutti in campo mercoledì alle 20.30, la Lardini alla UBI Banca Sport Center proprio contro Brescia mentre Perugia sarà in trasferta a Caserta.

Le piemontesi avversario di giornata, retrocesse l’anno scorso e poi ripescate, sono tra le più belle realtà di questa stagione. Il tecnico Bregoli ha allestito con la società un buonissimo roster che ha consentito di tenersi sempre fuori dalla zona rossa essendo oggi in piena lotta playoff con legittime ambizioni di garantire il pass per la post-season. All’andata il 3-1 per Partenio e compagne fu il 1’ successo interno sul campo di Jesi ma fu una partita tiratissima con i set risolti tutti nel finale.

Per coach Schiavo l’avversario è diverso rispetto a quello visto a Jesi. «Allora era ancora un cantiere aperto ma, nel tempo, ha trovato una sua dimensione e un’identità precisa, che l’hanno portato ad essere una delle realtà più solide del campionato. È una squadra ben allenata, che fa della qualità della sua palleggiatrice un punto di forza, per la sua capacità di mettere tutte le attaccanti di viaggiare con numeri importanti. Andiamo a giocare su un campo “caldo” dove i tifosi si fanno sentire, ma noi dovremo essere bravi a disputare la nostra partita indipendentemente dal contesto, come del resto abbiamo fatto in altre trasferte in questo campionato».

«Ci attende una settimana importante per la nostra stagione – sottolinea l’allenatore della Lardini, Filippo Schiavo – iniziando da una sfida tosta, sia per la lunghezza della trasferta, sia soprattutto per la caratura della squadra che andiamo ad affrontare».

La gara del PalaFenera di Chieri sarà visibile in diretta streaming sui portali lvftv.com (registrazione gratuita), Pmgsport.it, Repubblica.it (sezione sport) e Sport.it, su sito e app di SportMediaset.

Il turno prevede nel complesso alcuni scontri interessanti anche per l’alta classifica. Il derby toscano tra Firenze e Scandicci e quello tra UYBA e Bergamo sono partite di sicuro fascino. Conegliano contro Cuneo e Novara contro Caserta dovrebbero essere match dal pronostico chiuso. Monza-Casalmaggiore invece è quella più imprevedibile tra due squadre fisiche e capaci di tutto. Per la lotta salvezza, come detto, fari puntati su Chieri-Filottrano e Brescia-Perugia. Sono partite che in un contesto calcistico si direbbero da tripla.