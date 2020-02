La Lardini Filottrano alla prova più importante. Arriva a Jesi la Bartoccini Perugia

Dopo la pausa per la final four di Coppa Italia torna il campionato di serie A1 e, in caso di successo pieno, la squadra di Schiavo metterebbe una serie ipoteca sulla salvezza

JESI – Dopo la pausa per la final four di Coppa Italia vinta dalle campionesse d’Italia e del mondo dell’Imoco Conegliano, torna il massimo campionato di pallavolo femminile e per la Lardini l’anticipo di sabato sera (8 febbraio) alle 20.30 sa già di finale.

Alla UBI Banca Sport Center Arena di Jesi arriva infatti la Bartoccini Perugia, lei sì con l’acqua alla gola. Distaccata di 5 punti da Partenio e compagne, le neopromosse perugine rischiano di archiviare anzitempo la loro esperienza in massima serie in caso di sconfitta piena. Pressione tutta sulle spalle delle ospiti, quindi, che all’andata furono sconfitte 3-2 dalla Lardini al 1’ blitz esterno.

La squadra di Schiavo si presenta col roster al completo dopo l’arrivo della palleggiatrice turca Irem Cor e l’operazione al centro che ha portato Dominika Sobolska in maglia Lardini e Grant lontano da Filottrano. La centrale belga passata già per il campionato italiano, potrebbe dare una grande mano a migliorare ulteriormente l’efficacia a muro rispetto a Grant mentre il contributo in attacco dipenderà anche dall’intesa con la palleggiatrice Papafotiou.

Le prime parole dalle giocatrici della Lardini sono incoraggianti.

«Sono molto felice di essere tornata in Italia – ha detto – perché questo campionato è sempre tra i migliori e tra i più competitivi». «Ho conosciuto l’ambiente di Filottrano perché venni a vedere la Lardini un paio di anni fa ospite della mia amica Berenika Tomsia e mi resi conto che c’è grande calore e passione intorno alla squadra».

Votata all’entusiasmo e alla voglia di fare anche Irem Cor che però, a differenza dell’altro neo acquisto, non ha alcuna familiarità con la lingua italiana «ma ho già acquistato dei libri e in questi 3 mesi proverò ad imparare la lingua» – assicura la palleggiatrice turca che già nell’amichevole contro la Teodora Ravenna ha fatto vedere buone qualità. «Giocare in Italia era un mio sogno fin da bambina – assicura – e darò il massimo per dimostrare di poter stare a questo livello». Davanti ha la compagna di reparto Athina Papafotiou ma di certo con Cor in squadra coach Schiavo ha una variante più competitiva anche in regia rispetto alla talentuosa ma giovanissima Pogacar.

Entrambe le nuove arrivate hanno giocato un set nell’amichevole con Ravenna e utilizzeranno la settimana per accrescere il feeling con le compagne e mettendo in pratica ciò che il tecnico chiede loro.