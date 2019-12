Lardini Filottrano, con il Busto Arsizio senza timori

Le filottranesi di coach Filippo Schiavo andranno a far visita alla formazione capace di inanellare nove vittorie consecutive tra campionato e Coppa Cev. «Sappiamo di dover reggere l’urto contro una formazione così forte e in palla». Queste le parole del tecnico

FILOTTRANO- Non è certo la trasferta più comoda, anzi, è sicuramente tra le più improbe della stagione. Non per questo, tuttavia, la Lardini Filottrano vuole rinunciare a giocarsi le sue carte. E allora domenica 22, inizio ore 17, le ragazze di coach Schiavo proveranno ad impensierire la Unet E-Work Busto Arsizio sul suo campo, consapevoli della forza e del blasone dell’avversario capace di inanellare nove vittorie consecutive tra campionato e coppa Cev.

Questa l’analisi di coach Filippo Schiavo. «In questo momento Busto Arsizio è con Conegliano la squadra che sta sviluppando il miglior gioco di squadra. Al gruppo che aveva già fatto molto bene l’anno scorso sono state aggiunte le due statunitensi (Lowe e Washington, ndr) che sono giocatrici di livello assoluto.

È una squadra allenata da un tecnico preparato come Lavarini e che ha tutti i crismi per rimanere dove sta. Si tratta indubbiamente di un impegno difficile, ma lo affrontiamo senza timore reverenziale, con la cognizione di ciò che stiamo esprimendo a livello di gioco e con la leggerezza di provare ad impensierire una squadra che sul suo campo ha fatto percorso netto».

Poche e semplici cose, per non sfigurare: «Sappiamo di dover reggere l’urto contro una formazione così forte e in palla, ma anche che possiamo mettere pressione alle nostre avversarie, sfruttando al meglio le qualità e caratteristiche che ci hanno permesso di chiudere positivamente diverse partite in queste ultime settimane – conclude Schiavo – Vogliamo cercare di proseguire il nostro momento positivo: la squadra sta bene, si diverte, esprime un buon gioco, lotta in ogni partita, ha la consapevolezza dei suoi mezzi: mi auguro che le ragazze riescano a tenere il grande ritmo che sa imporre Busto Arsizio».

