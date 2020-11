Volley, la Megabox Vallefoglia sogna il sorpasso

VALLEFOGLIA – Cresce l’attesa per il big match del weekend per il volley marchigiano che, nel Girone Est di serie A2, prevede la sfida tra la Megabox Vallefoglia e la capolista Cuore di Mamma Cutrofiano. In caso di successo pieno la squadra di coach Bonafede si isserebbe temporaneamente in testa alla classifica sempre considerando però che la formazione salentina ha una partita da recuperare.

Entrambe le squadre vengono dal successo nel turno precedente e, soprattutto, la formazione di Bonafede aveva bisogno dei 3 punti per ritrovare successo e convinzione dopo due sconfitte interne al tiebreak. Dirigono Somansino e Dell’Orso.

Nella gara di andata le salentine vinsero 3-0 ma per Bacchi e compagne fu una prestazione opaca.

L’incontro, sarà trasmesso in diretta streaming su LVF TV, la WebTv ufficiale della Lega Volley Femminile di serie A e da TVRS, in differita, martedì 1 dicembre alle 21.55 (canale 11) e mercoledì 2 dicembre alle 13 (canale 111). Radio Incontro trasmetterà la radiocronaca della partita, curata da Fabrizio Bontà, sulle frequenze 91.9 e 103, sul sito web (www.radioincontro.com), sulla pagina Facebook e sulla App.

Per Lucia Bacchi, esperta schiacciatrice in forza alla Megabox: «Questa è la classica partita che vorrebbero giocare tutti: seconda contro prima! Entrambe ricopriamo posizioni di alta classifica, loro sono state bravissime e più continue di noi, che abbiamo sofferto di troppi alti e bassi in determinate situazioni. Stiamo lavorando molto su questo, secondo me siamo migliorate rispetto all’inizio del campionato. Sarà una partita molto dura: loro sono una squadra equilibrata in ogni reparto, sbagliano pochissimo, difendono tanto e sono molto efficaci in rigiocata. Dobbiamo stare molto attente a non farle scappare via, servirà grande lucidità e il cinismo indispensabile per approfittare dei loro punti deboli. Sono convinta che sarà una bella partita».

Per squadra ospite allenata dall’ottimo coach Carratù nel turno successivo ci sarà il riposo mentre la Megabox sarà in trasferta a Martignacco.

Ecco il quadro completo della 3’ giornata di ritorno:

Megabox Vallefoglia – Cuore di Mamma Cutrofiano; Soverato – Teodora Ravenna; Omag S. Giovanni in M. – Itas Martignacco; Cda Talmassons – Sorelle Ramonda Montecchio. Riposa CBF Balducci Macerata