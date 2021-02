Volley, la Med Store fa bottino pieno contro il malcapitato Brugherio

MACERATA – Non si ferma più la Med Store Macerata che raccoglie il massimo anche dalla sfida casalinga con il Gamma Chimica Brugherio. La formazione maceratese di coach Adriano di Pinto sfodera tutte le sue armi migliori conquistando un’altra posta in palio pesante nel suo percorso di risalita della classifica. Avendo recuperato, di fatto, tutti gli effettivi il gioco ne sta risentendo positivamente consentendo ai biancorossi di produrre il massimo soprattutto in fase offensiva. Sugli scudi Dennis, analogamente a Ferri, che si sta rivelando un’arma preziosissima in molteplici ambiti della gara. Con queste basi, Macerata ne è al corrente, si può pensare in grande.

MED STORE MACERATA – GAMMA CHIMICA BRUGHERIO 3-0

PARZIALI: 25-18, 25-17, 25-21.

Durata set: 23’, 24’, 23’. Totale: 70’.

MED STORE MACERATA: Pasquali 1, Calonico 7, Dennis 24, Margutti 4, Ferri 10, Monopoli 1, Pizzichini 7, Gabbanelli, Valenti. NE: Snippe, Pahor, Cordano, Risina, Princi. Allenatore: Di Pinto.

GAMMA CHIMICA BRUGHERIO: Santambrogio 1, Nielsen 14, Gozzo 7, Raffa, Piazza 2, Teja 4, Biffi, Innocenzi 1, Frattini 5, Lancianese, Todorovic 1, Fumero. NE: /. Allenatore: Durand.

ARBITRI: Turtù e Grassia.