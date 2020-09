Volley, la Lardini Filottrano rinforza la propria regia con l’arrivo di Ramona Ricchiuti

Il ripescaggio inatteso in B1 ha costretto la Lardini Filottrano ad operare sul mercato per rendere più performante la squadra che ha un roster under 19 e quindi inesperto, probabilmente inadatto per la terza serie nazionale

Per rendere meno ripida la salita verso la salvezza nel campionato di volley di serie B1, la Lardini Filottrano ha ingaggiato la palleggiatrice pugliese, classe 1995, Ramona Ricchiuti.

La giocatrice si inserisce nel gruppo allargato che disputerà il campionato di serie B1 e di serie C e si aggiunge alle “colleghe” di reparto, le giovanissime palleggiatrici Elena Cicoria ’02, arrivata da Offanengo, e Gaia Corella ’05, proveniente da Frascati.

Per la neo arrivata che si è già unita alle compagne, le Marche non sono una novità avendo giocato dal 2011 al 2013 a Jesi in B2, tappa di una già lunga carriera che l’ha vista giovanissima disputare la B1 a Valenzano, per poi vestire le maglie di Valdarno, Maglie, Palmi (A2), Brindisi, Mesagne, Catania e Chieti, dove ha contribuito alla promozione in B1.

La scorsa estate doveva passare a Caserta in A1 ma, la rinuncia alla massima serie del Club campano, ha fatto decadere il contratto e dato la possibilità a Filottrano di ingaggiare una giocatrice di categoria.

La società resta attiva sul mercato per individuare almeno altri due profili per rinforzare il roster.

La squadra allenata da Davide Persico e Giorgio Vitali esordirà in campionato domenica 8 novembre al PalaGalizia di Filottrano alle ore 17 ospitando la formazione di Cesena