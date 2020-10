Volley, la Cucine Lube non dà scampo a Padova: sesto successo di fila

La squadra si conferma in grande crescita di condizione e convinzione. Vittoria con dedica a Kovar, non a disposizione per un problema fisico da valutare nella gravità e nei tempi di recupero

CIVITANOVA MARCHE – Proonostico rispettato e vittoria netta per la Cucine Lube Civitanova che, pur senza Kovar, ha superato Padova per 3-0 con parziali a 11-20-14 e centrando il sesto successo consecutivo in campionato.

Partita mai in discussione per una Lube in grande spolvero che ha concesso pochissimo agli ospiti, giovani ma agguerriti.

La cronaca racconta di un monologo di De Cecco e compagni e una Kioene in costante affanno.

Impossibile per i ragazzi di Cuttini restare in scia almeno per 2 set su 3. Solo nel 2° set, complice anche una Lube in versione meno schiacciasassi del solito, c’è stata partita.

Ampiamente soddisfatto nel dopogara coach De Giorgi della prestazione dei suoi ragazzi: «Abbiamo fatto una bella partita, con intensità e qualità molto buone, oltre ad un ottimo ritmo di gara. Abbiamo reso innocuo il Padova, che è una squadra che ci ha sempre messo in difficoltà, soprattutto nel fondamentale della battuta. Dobbiamo cercare di guardare alle cose da consolidare, ma siamo chiaramente soddisfatti perché era importante fare un percorso netto. Ora che giocheremo una volta a settimana ed avremo tempo per sistemare altri aspetti. La prossima settimana arriva un avversario tosto come Milano, ora recuperiamo le forze poi ci metteremo a lavorare sodo».

Da segnalare che nel 3° set il tecnico salentino della Lube ha schierato Marlon Yant al posto di Leal. Il giovane cubano ha realizzato ben 8 punti.

In classifica la Lube resta in scia a Perugia che ha vinto a Trento per 3-1 mantenendo il punto di vantaggio sui cucinieri

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Marchisio, Juantorena 14, Balaso (L), Leal 12, Larizza n.e., Rychlicki 10, Simon 7, De Cecco, Anzani 7, Falaschi n.e., Hadrava 1, Yant 8. All. De Giorgi.

KIONE PADOVA: Ferrato n.e., Gottardo (L) n.e., Merlo, Stern 8, Vitelli 9, Shoji 3, Danani La Fuente (L), Volpato 2, Bottolo 3, Milan 1, Casaro, Canella, Wlodarczyk 5, Fusaro n.e.. All. Cutini.

ARBITRI: Canessa – Frapiccini.

PARZIALI: 25-11 (21’), 25-20 (25’), 25-14 (21’).

NOTE: Spettatori 200, incasso 2.788 EuroLube: b.s. 11, ace 10, m.v. 7, 55% in ricezione (25% perfette), 58% in attacco. Padova: b.s. 7, ace 2, m.v. 5, 39% in ricezione (18% perfette), 37% in attacco.