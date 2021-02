Volley, la Cucine Lube dà l’assalto alla Champions

CIVITANOVA MARCHE – Dopo l’ininfluente sconfitta al tiebreak in casa di Vibo, la Cucine Lube Civitanova, campione d’Europa uscente, è pronta a mettere in campo la massima concentrazione nella Pool B di Champions League.

Le partite si giocano al PalaBarton di Perugia ma, come già accaduto lo scorso dicembre in Francia, i turchi dell’Izmir hanno deciso di non partecipare pertanto le tre partite che li vedeva in campo vengono considerate perse 3-0.

Pertanto ecco il programma delle partite dei cucinieri:

Martedì 8 febbraio: Ore 20.30 Cucine Lube Civitanova – Tours

Mercoledì 9 febbraio: Ore 18 Sir Sicoma Perugia – Cucine Lube Civitanova

Per coach Ferdinando De Giorgi: «Occupiamo un’ottima posizione di classifica e abbiamo due match per concretizzare quanto di buono realizzato finora. Non ho fatto calcoli perché noi siamo la Lube e il principale obiettivo deve rimanere il primo posto. Dobbiamo cercare di vincere tutte le gare e mirare al massimo. L’esordio è con il Tours, squadra che si è rinforzata in seconda linea. Vogliamo prevalere anche nella sfida di ritorno e arrivare carichi contro la Sir. Con Perugia sono sempre grandi battaglie sportive e alla fine di ogni match si azzera tutto per poi ripartire alla pari. Spesso pochi palloni fanno la differenza, lo sappiamo bene. Stimoli? Quando un atleta sente nominare la Champions League si rigenera«.

La formula di questa prima fase prevede 5 mini gironi da 4 squadre. Si qualificano ai quarti di Finale le prime di ogni raggruppamento e le 3 migliori seconde al termine delle bolle di dicembre e febbraio.

In terra francese la Lube ha chiuso con 9 punti. In questa “bolla” se batte Perugia è già certa del primo posto. Se batte Tours allenata dall’ex biancorosso Henno e che si è rinforzata con l’acquisto del libero australiano Perry, ma perde 3-0 o 3-1 con Perugia occorrerà vedere il risultato tra i francesi e gli umbri in programma giovedì, ma comunque sarebbe almeno seconda.

Le partite della Cucine Lube sono visibili entrambe sulla piattaforma Sky.

Sempre per il volley maschile, nel weekend in serie A3 maschile la Vigilar Fano ha ottenuto un punto dalla trasferta di Bolzano mentre la Videx Grottazzolina ha battuto nettamente Ottaviano confermandosi in vetta al girone Blu. Quinta vittoria consecutiva per la Med Store Macerata che ha regolato Brugherio nel Girone Bianco con il solito super Angel Dennis.