Volley, la Cucine Lube cade a Trento. Prima sconfitta stagionale

Dopo la scorpacciata di punti in Champions League, la Lube è rimasta a pancia vuota contro un’ottima Itas Trento. Opaca la serata di troppi biancorossi. C'è tempo per rifarsi

TRENTO – Sconfitta a sorpresa per la Cucine Lube in trasferta a Trento. Netto il 3-0 con la squadra del coach fanese Lorenzetti a dominare il match della terza giornata di ritorno della Superlega commettendo pochi errori, lavorando bene a muro e trovando un Nimir stratosferico, nettamente mvp del match.

Nella metà campo di Civitanova si è giocata una partita in affanno fin dall’avvio con troppi biancorossi poco brillanti e l’incapacità a svoltare il match sotto l’aspetto tecnico e caratteriale.

Dopo la scorpacciata di punti in Champions League, è una sconfitta che ci sta, contro una squadra in netta crescita che ha qualità ed entusiasmo e che va archiviata come la classica serata storta.

Il sestetto è lo stesso di sempre e la Lube, con le sue certezze, ha provato a scalfire le sicurezze ancora in costruzione di una Itas molto rinnovata e priva di Kooy, ottimamente rimpiazzato dal giovane schiacciatore mancino Michieletto, figlio d’arte.

Ma se nella metà campo biancorossa si sono viste troppe indecisioni, in quella dei padroni di casa tutto è filato più che liscio con Giannelli ad orchestrare magicamente il gioco, sempre facendo riferimento su un Nimir quasi immarcabile per la correlazione muro-difesa ospite.

De Giorgi ha cercato soluzioni con Kovar per Juantorena, stranamente appannato, ma il bandolo della matassa è sempre stato in mano ai trentini che non hanno mollato la presa andando al successo pieno sapendo che rimettere in gioco la Lube sarebbe potuto essere molto pericoloso.

Ora per la Lube due match interni, domenica 20 dicembre contro Monza e domenica 27 dicembre contro Piacenza.

Il tabellino

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Kovar 3, Marchisio n.e., Juantorena 3, Balaso (L), Leal 15, Larizza n.e., Rychlicki 18, Diamantini n.e., Simon 5, De Cecco 2, Anzani 4, Falaschi, Hadrava , Yant. All. De Giorgi.

ITAS TRENTINO: Cortesia, Argenta n.e., Michieletto 10, Sperotto n.e., Rossini (L), Lucarelli 12, Giannelli 3, Abdel-Aziz 17, Sosa Sierra, Podrascanin 6 Lisinac 9, De Angelis n.e.. All. Angelo Lorenzetti.

ARBITRI: Cesare – Giardini.