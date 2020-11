Volley, la CBF Balducci riparte da Martignacco

MACERATA – Dopo lo stop forzato per Covid-19 torna protagonista la CBF Balducci HR Macerata in serie A2 che domenica alle 17, dirigono Cecconato e Pettenello, giocherà la prima giornata di ritorno sul campo della Itas Città Fiera Martignacco.

Per la squadra di Paniconi c’è un caso di positività che impedirà al tecnico di poter contare su tutte le effettive ma ormai c’è abituato considerando i molti contrattempi fisici che hanno caratterizzato, e in parte frenato, il rendimento nel girone di andata delle maceratesi.

Il tecnico definisce «quest’annata davvero particolare, con problematiche che possono venir fuori in ogni settimana. Quindi occorre cercare di ottimizzare i momenti nei quali siamo al completo. Venivamo da una bella partita e c’è la voglia di continuare a far bene, sapendo che non è semplice, proprio per il motivo di cui sopra«.

All’andata, era il 20 settembre, esordio in campionato, le padrone di casa di imposero 3-0 con una super Lipska che allora giocava come schiacciatrice e non da opposta come ha dovuto fare per sopperire alle assenze delle compagne Renieri e Pirro nelle ultime settimane e ormai recuperate.

Rispetto all’andata le friulane sono una squadra più quadrata, senza Pascucci infortunata «ma capaci di prestazioni importanti come testimonia la trasferta di Ravenna. Una squadra che quindi avrà dalla sua tanto entusiasmo. Dovremo affrontarla con tanta determinazione. Dobbiamo spingere da subito«. Martignacco in classifica ha un punto in meno di Pomili e compagne.

La CBF Balducci riparte dalla bella prestazione di Vallefoglia anche se risalente a ormai due settimane fa. «Quella partita rappresenta per noi il modello a cui dobbiamo tendere – insiste Paniconi – anche se sappiamo che non sempre si riesce a rimontare due set come abbiamo fatto contro la Megabox e vorremmo comunque affrontare questa trasferta con la stessa determinazione e, nonostante le problematiche di cui parlavo prima, stiamo lavorando in settimana per questo«.

La diretta streaming sarà curata dalla piattaforma LVF TV, in audio sarà disponibile la cronaca live di Radio Studio 7 e sul canale 611 del digitale terrestre delle Marche (solo audio).