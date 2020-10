Volley, la CBF Balducci Macerata al bivio di Vallefoglia

Dopo aver perso in casa della capolista il calendario porta la CBF Balducci in casa della 2' della classe. Sarà un derby a Vallefoglia. Paniconi recupera Renieri. Paolella spera

MACERATA – Dopo due sconfitte consecutive la CBF Balducci HR Macerata che nel turno scorso ha perso a Cutrofiano in casa della capolista, scende in campo domenica alle 17 al PalaDionigi di Montecchio ospite della 2’ in classifica, la Megabox Vallefoglia.

Nell’unico derby marchigiano del campionato di serie A2 femminile il grande assente sarà il pubblico dovendo giocarsi il match a porte chiuse. Sulla carta il pronostico è tutto per le padrone di casa, imbattute in casa e reduci da 3 vittorie consecutive con 14 punti in classifica contro i 6 di Lipska e compagne.

Pietro Paolella, Presidente della CBF Balducci HR Macerata, non si dà per vinto e crede nelle possibilità della sua squadra di fare risultato in questo derby d’andata. «Ho la massima fiducia nel gruppo e sono convinto che abbia le potenzialità per fare bene in questa stagione. Il derby a Vallefoglia, anche se l’avversario è molto forte e in grande forma, può svoltare la nostra stagione». Il derby non è inedito in questa stagione perché le due squadre si sono affrontate in pre-campionato.

«Abbiamo visto la Megabox anche in amichevole e ne abbiamo apprezzato le qualità – dice Paolella – ma noi siamo convinti di non essere molto distanti dal loro livello anche se, come visto anche a Cutrofiano dove la squadra pur perdendo non ha fatto male, c’è mancata la tranquillità nei momenti importanti«. Ex di turno Costagli.

La squadra ha potuto preparare bene la partita con tutte le effettive a disposizione compresa Renieri che rientra da un lungo stop ma che difficilmente sarà rischiata fin dall’avvio a meno di non avere garanzie dal subire ricadute dal problema muscolare.

Nel girone Est finora tutte le partite sono state disputate mentre sia in A1 che nell’altro girone di A2 ci sono molte partite non giocate e quindi da recuperare.

«Siamo molto preoccupati e per questo abbiamo fermato tutte le giovanili – dice Paolella – chiedendo alle ragazze della squadra di A2 massima attenzione nella loro vita fuori dal palazzetto«.

«A mio avviso far partire il campionato a settembre ha avuto poco senso considerando che tutti gli analisti anticipavano una probabile recrudescenza del contagio, ma ci siamo adeguati alle decisioni«. L’obiettivo ora è riuscire finire.

Intanto il bivio di Vallefoglia sembra già decisivo sotto l’aspetto sportivo per la CBF Balducci.