Volley, la CBF Balducci dà l’assalto alla Coppa Italia di A2

MACERATA – Qualificata ai quarti con una lunga rincorsa, alla semifinale rimontando da 0-2 e alla finale per la rinuncia dell’avversario, la CBF Balducci Macerata ha l’appuntamento con la storia affrontando la LPM Bam Mondovì per la conquista della Coppa Italia Freccia Rossa di serie A2.

Si gioca domenica alle 14.30 al RDS Stadium di Rimini. Il match sarà trasmesso oltre che su LVF TV anche in chiaro su Mediaset.it. Nella mattinata si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della 2 giorni che prevede:

– sabato le due semifinali di serie A1. Conegliano-Monza alle 18 e Novara-Chieri alle 20.30

– domenica le due finali. Quella di A2 CBF Balducci Macerata – LPM Bam Mondovì alle 14.30 e quella di A1 alle 18

In rappresentanza dell’unica formazione marchigiana del lotto, alla conferenza stampa in videoconferenza organizzata dalla Lega Volley Femminile e condotta da Consuelo Mangifesta è intervenuta tra gli altri la capitana della CBF Balducci HR Macerata Ilenia Peretti.

«È una grande emozione per tutti anche noi se dispiace esserci arrivati senza aver conseguito il diritto sul campo perché la Megabox Vallefoglia non ha potuto giocare la semifinale per colpa del Covid-19. Noi ci siamo passate tra novembre e dicembre e sappiamo quanto sia dura. La loro sfortuna è che sia capitato alla vigilia di un appuntamento così importante. Per quanto riguarda noi – aggiunge Peretti – faremo del nostro meglio contro un avversario che poi incontreremo anche in campionato».

Il match della Poule Promozione di andata era calendarizzato per sabato 13 marzo alle 17 ma sarà rinviato probabilmente a mercoledì 17 marzo alle 20. Nel turno di campionato non giocherà nemmeno la Megabox Vallefoglia in casa contro la Sigel Marsala per i casi di contagio.

Il resto del programma della giornata prevede:

Omag San Giovanni in M. – Acqua e Sapone Roma

Volley Soverato – Eurospin Pinerolo

Cuore di Mamma Cutrofiano – Green Warriors Sassuolo