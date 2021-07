CIVITANOVA – Partiti con una lista allargata per provare varie soluzioni, i tecnici della Nazionale di Pallavolo Maschile e Femminile hanno aspettato fino all’ultimo per comunicare la lista dei partenti per l’Olimpiade di Tokyo. Il tecnico azzurro Gianlorenzo Blengini, allenatore anche della Cucine Lube, si è trovato di fronte a un dilemma tecnico-tattico non semplice e tutto griffato Cucine Lube Civitanova. Il ballottaggio tra il libero di ruolo Fabio Balaso e lo schiacciatore Jiri Kovar all’occorrenza adattabile al ruolo, ha premiato quest’ultimo. In squadra ci sono anche i cucinieri Juantorena, Zaytzev e Anzani oltre allo stesso tecnico.

Nella nazionale femminile allenata dal tecnico di Marotta Davide Mazzanti non c’erano ballottaggi “marchigiani” non avendo squadre in massima serie se non dalla prossima stagione, e non avendo atlete al momento a questo livello. In squadra 4 centrali e Sorokaite come jolly essendo impiegabile sia da opposto che da schiacciatrice.

La partenza delle formazioni tricolori è fissata per il 16 luglio dall’aeroporto di Fiumicino con un volo delle ore 16.10.

La Nazionale Italiana Maschile sarà composta da:

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli

Opposto: Luca Vettori, Ivan Zaytsev

Schiacciatori: Osmany Juantorena, Jiri Kovar, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto

Centrali: Simone Anzani, Gianluca Galassi, Matteo Piano

Libero: Massimo Colaci

Per coach Gianlorenzo Blengini: «Arrivati a questo punto con una rosa di 16 giocatori tutti avevano le qualità per poter far parte di questa spedizione sia dal punto di vista tecnico sia da quello dell’attitudine al lavoro. Le scelte fatte si basano sulla necessità di ricerca degli equilibri in ogni singolo reparto e più in generale dalle esigenze complessive di un gruppo che dovrà sviluppare un determinato tipo di gioco. Ripeto: tutti hanno dimostrato qualità e attitudine, ma le necessità di squadra hanno la priorità e il regolamento ci impone la scelta di soli dodici atleti».

La Nazionale Italiana Femminile sarà composta da:

Palleggiatrici: Alessia Orro, Ofelia Malinov.

Opposto: Paola Egonu.

Schiacciatrici: Caterina Bosetti, Elena Pietrini, Miriam Sylla, Indre Sorokaite.

Centrali: Cristina Chirichella, Anna Danesi, Sarah Fahr, Raphaela Folie.

Libero: Monica De Gennaro.

Coach Davide Mazzanti: «Per le Olimpiadi di Tokyo ho scelto di portare 4 centrali perché durante il lavoro in collegiale ho valutato che in questo modo avremo più soluzioni tattiche da adottare nel corso del torneo. Ci sarà, inoltre, la possibilità di sfruttare le diverse caratteristiche delle ragazze e penso che sia un fattore importante. Rispetto alla mia idea di partenza, ho iniziato a ragionare su questa scelta un mese fa, e per correttezza ho informato il gruppo. Voglio fare un ringraziamento speciale a Giulia Gennari, Beatrice Parrocchiale e Alessia Gennari perché hanno fatto un lavoro incredibile, spingendo al massimo come se fossero dentro le dodici», ha detto il tecnico di Marotta. «La squadra nell’ultimo periodo di preparazione ha lavorato molto bene, ho visto grande attenzione ai dettagli e al tempo stesso molta emozione. Le amichevoli contro la Serbia serviranno a prendere ritmo e a capire qual è il nostro livello attuale di gioco contro una grande avversaria».