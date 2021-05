Volley, nel weekend Playoff anche per la B1 Femminile

Dopo i trionfi in gara 1 in BM di Paoloni Macerata, Volley Potentino e Bontempi Ancona comincia l’avventura per Clementina2020 e Pieralisi Jesi. DeMitri lanciatissima in B2

JESI – È tempo di verdetti nei playoff di serie B maschile. I risultati di gara 1 hanno indirizzato il doppio confronto ma non in maniera definitiva e c’è spazio per ribaltare tutto. Volley Potentino ha vinto nettamente in trasferta a Pesaro e per Miscio e compagni c’è la possibilità, sabato 15, alle 18, tra le mura amiche, di chiudere la serie.

Il successo esterno anche della Paoloni Macerata alimenta le ambizioni dei ragazzi di coach Giganti al cospetto della Edottorossi Foligno. Si gioca sabato alle 16.

La Bontempi Ancona, invece,dopo il successo per 3-1 di gara 1 tra le mura amiche, cerca a Città di Castello il pass per proseguire la corsa. Si gioca domenica alle 17.30

Al via anche i playoff per la serie B1 Femminile.

La Pieralisi Jesi sabato alle 18.30 alla palestra Carbonari ospita le abruzzesi della Tenaglia Altino e occorrerà partire bene perché l’avversaria è di quelli da temere.

La Battistelli Termoforgia Clementina esordisce in trasferta sempre sabato ma alle 17.30 sul campo di Cisterna di Latina. Il ritorno per le marchigiane si giocherà sabato 22 maggio a Castelbellino. Per la squadra di Secchi c’è l’inserimento di Fulvia Gridelli in squadra e si torna a giocare dopo due test amichevole contro Altino. Perfettamente ristabilita anche il libero Eleonora Bruno.

In B2 femminile Pagliare non ha potuto nulla contro Forlì in gara 1 e sabato alle 18.30 c’è il ritorno.

Il derby tra Bcc Fano e DeMitri P.S.Giorgio dell’andata ha visto prevalere nettamente le lanciatissime ospiti. Il ritorno si gioca sabato alle 17 a Porto San Giorgio.

Sconfitta interna anche per la Corplast Corridonia per mano della Tekno Pescara. Sabato alle 20 a Manoppello c’è il ritorno.