Volley, il programma del weekend di serie A

Turno molto importante per le ambizioni della Megabox e della Videx. La Lube non può sbagliare a Milano. La Balducci incerottata cerca un’altra impresa

Dopo due successi ravvicinati a Padova e in casa con Piacenza, la Cucine Lube gioca domenica alle 19.30 in casa dell’Allianz Milano che è reduce dalla sconfitta di Verona e da quella dell’Epifania a Trento. La squadra di Piazza è a quota 20 in classifica con 3 incontri da recuperare. La Lube è a quota 39, 4 punti sotto Perugia ma con il match con Monza da giocare.

Il momento dei ragazzi di Piazza non è dei migliori e la Lube che già all’andata si impose nettamente, può e deve centrare il successo pieno.

A tre turni dalla fine del primo girone si infiamma la corsa al primo posto del campionato di serie A2 femminile Girone Est. La Megabox Vallefoglia è stata raggiunta in vetta dal Cuore di Mamma Cutrofiano a quota 29.

Domenica alle 17 la squadra di Bonafede riparte ospitando la Teodora Ravenna squadra con vocazione da trasferta, mentre la formazione salentina battuta martedì nel tiebreak a Macerata ma capolista per migliora differenza set, attende la visita di Martignacco.

Si tratta di due incontri che interessano anche la CBF Balducci HR Macerata che cerca punti a Talmassons che ha perso Smirnova passata non senza polemiche e Martignacco.

La squadra di Paniconi deve guardare soprattutto in casa propria e ai problemi fisici di Peretti che tengono in ansia coach Paniconi. Galletti non può essere schierata e in regia la Balducci non ha alternative. Dopo i successi interni con Montecchio e Cutrofiano, fare risultato anche in trasferta a Talmassons sarebbe fondamentale in ottica classifica con le friulane che hanno un punto in più di Lipska e compagne.

In A3 maschile parte il girone di ritorno. Nel Girone Bianco la Vigilar Fano è in trasferta a Brugherio domenica alle 18 mentre alle 19 la MedStore Macerata ospita Portomaggiore seconda in classifica.

Nel Girone Blu la Videx Grottazzolina gioca a Modica alle 16 per dimostrare a sé stessa ed alle avversarie che le feste si sono portate via il brutto momento.