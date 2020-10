Volley, il caos del campionato di A3: Med Store Macerata al palo

In attesa che la Med Store Macerata possa cominciare il suo campionato, Grottazzolina è partita bene, così come Fano. Ma con molte partite non disputate le classifiche sono parziali

Sette partite giocate su 12 in 2 giornate nel Girone Bianco, 10 su 12 nel Girone Blu. Il Covid condiziona pesantemente lo svolgimento del campionato di serie A3 maschile che in teoria dovrebbe consentire già dei ragionamenti dopo due giornate e che invece rende tutto rivedibile perché ci sono squadre ferme contro le quali non si può giocare.

Il cammino delle marchigiane evidenzia una Videx Grottazzolina unica marchigiana nel Girone Blu che, dopo il successo il successo interno al tie-break all’esordio in casa contro Modica, ha vinto in trasferta ad Aci Castello nel turno di domenica ed insegue quindi la capolista Galatina che ha raccolto 6 punti in 2 partite. Prossimo turno in casa contro Tuscania.

Nel Girone Bianco la Vigilar Fano ha 4 punti in 2 partite grazie al successo interno all’esordio contro Brugherio e la sconfitta al tiebreak a Porto Viro. La MedStore Macerata al momento non è potuta scendere in campo per la positività accertata di 4 suoi atleti. Già rinviate per ora a data da destinarsi le partite in trasferta a Portomaggiore e quella interna con Torino. Domenica in teoria dovrebbe ospitare Montecchio Maggiore. Fano invece attende Torino.