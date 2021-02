Volley, i risultati del weekend di serie B delle marchigiane

La Bontempi Ancona vince e agguanta in vetta la Paoloni Macerata. Torna al successo la Clementina 2020. Nulla da fare per la Lardini. Rinviate diverse partite per neve mentre la Montesi Pesaro rinvia per Covid

ANCONA – Non basta il Covid. Anche la neve e il ghiaccio hanno impedito la disputa di alcune partite. Niente trasferta in Abruzzo per la Paoloni Macerata (BM) e niente viaggi in Umbria (B2F) per la Bcc Fano e per la Corplast Corridonia. Ancora ferma la Montesi Pesaro (BM).

Nel dettaglio in B1 Femminile girone D1, torna al successo la Clementina 2020 che supera nel derby nettamente la Pieralisi Jesi e torna in vista della vetta. Nulla da fare per Lardini Filottrano che a Cesena perde 3-1 regalando il primo successo e i primi punti alle romagnole.

In B2 Femminile girone I1 niente doppio confronto umbro-marchigiano per la Bcc Fano a Trestina nè per la Corplast Corridonia a Castiglione del Lago: partite entrambe rinviate per il maltempo.

Nel girone I2 la lanciatissima capolista Porto San Giorgio ha superato nettamente Pagliare mentre Don Celso Fermo ha ceduto a Manoppello 3-0.

In B maschile girone F1 la capolista Paoloni Macerata resta a casa per il maltempo rinviando la trasferta di Alba Adriatica. Ne approfitta la Bontempi Ancona che supera la Sampress Loreto. Torna al successo Volley Potentino che vince a Osimo che ha vinto un set in 4 partite.

Nel girone F2 rinviato anche il match con Città di Castello per la Montesi Pesaro che finora ha giocato una sola partita.