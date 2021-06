GROTTAZZOLINA – Il percorso di Riccardo Vecchi a Grottazzolina è quello auspicato da qualsiasi società che crede nel lavoro del proprio settore giovanile. Fare in modo che il talento dei propri ragazzi consenta di alimentare la prima squadra. Questa è anche la storia di Riccardo Vecchi, schiacciatore e capitano della squadra di Ortenzi anche per la prossima stagione di serie A3.

«Ci tengo a ringraziare il tecnico e la società tutta per avermi concesso questa opportunità – ha dichiarato Vecchi – Poter vivere ancora un’altra stagione in maglia Videx e farlo, per la seconda volta, da capitano è un onore. Conosco bene le responsabilità che ne derivano ma queste rappresentano uno stimolo ulteriore a dare tutto me stesso, dall’inizio alla fine, senza mai cambiare il mio modo di essere e di stare in campo».

Gli obiettivi per la stagione 2021-22 sembrano ambiziosi.

«Grottazzolina merita di tornare nel panorama pallavolistico che le compete – ha aggiunto il capitano – È con questo obiettivo che cercherò di lavorare per migliorare ogni giorno dal punto di vista tecnico e mentale. Sono consapevole delle mie potenzialità perciò dovrò dare il massimo contributo possibile alla causa, cercando allo stesso tempo di essere un punto di riferimento per i giovani che entreranno a far parte della squadra».

Si riparte da qui per alzare l’asticella e puntare ancora più in alto: «Nell’annata appena conclusa abbiamo compiuto un percorso tutto sommato soddisfacente, in particolare dal punto di vista della crescita di squadra – ha aggiunto lo schiacciatore grottese – ma, per la stagione che verrà, credo che avremo bisogno di maggiore determinazione nei momenti chiave e maggior consapevolezza della nostra forza. Dovremo tornare a lavorare sodo in palestra con questi presupposti per poterci togliere delle belle soddisfazioni, auspicando di poter rivedere finalmente i nostri tifosi sugli spalti e tornare a sentire tutto il loro calore»