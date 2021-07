Volley, Giulia Bresciani è il libero della CBF Balducci Macerata

Il nuovo “Ministro della Difesa” arancionero è una specialista in promozioni. Giocatrice di ottimo livello, perfetta per sostituire la partente Bisconti e completare il sestetto delle titolari arancionero

MACERATA – La CBF Balducci HR Macerata ha finalmente annunciato l’ingaggio del libero Giulia Bresciani, classe ‘92, e un buonissimo bagaglio di esperienza in cadetteria.

Nella sua carriera, infatti ha alle spalle stagioni in A2 a Bolzano, Aversa, Chieri, San Giovanni in Marignano, Vallefoglia, una stagione in A1 a Chieri ed ora, quindi, la nuova esperienza sempre marchigiana con la casacca arancionera.

Alla corte di coach Paniconi arriva un’atleta esperta con buoni doti di personalità ed agonismo, e sicuramente una più che valida alternativa alla partenza di Bisconti approdata a Mondovì con Giubilato, ed autrice di una stagione di alto livello culminata con la vittoria della Coppa Italia nella finale di Rimini.

Sulla lista di gradimento compilata da coach Paniconi il nome di Bresciani era il primo di quelli condivisi con il direttore sportivo Storani per le qualità tecniche e per la conoscenza della categoria che ha vinto per tre volte.

Se Bisconti ha avuto una vice a tempo pieno come Sopranzetti rientrata alla Lardini Filottrano per fine prestito, è probabile che, rispetto alla scorsa stagione, la nuova Cbf Balducci Macerata sia composta da 12 elementi con un solo libero, appunto Bresciani, e quattro schiacciatrici, una delle quali, all’occorrenza potrebbe disimpegnarsi anche da libero.

Bresciani è la giocatrice numero 10 già ufficializzata dopo le palleggiatrici Ricci e Peretti, l’opposta Malik, le schiacciatrici Fiesoli, Michieletto e Ghezzi, le centrali Martinelli, Cosi e Pizzolato.

All’appello manca la seconda opposta da schierare al posto dell’israeliana Malik e la quarta schiacciatrice, probabilmente un profilo giovane all’esordio in serie A2.

Nei prossimi giorni la Lega Volley Femminile potrebbe ufficializzare la data di inizio del campionato, tra il 10 e il 17 ottobre in una formula di serie A2 a 24 squadre divise in due gironi da 12 se tutte le aventi diritto si iscriveranno al campionato.

Rispetto al girone Est nel quale era inserita la formazione di Macerata nella passata stagione non ci sono più Vallefoglia (promossa in A1), Cutrofiano (cede i diritti sportivi probabilmente a Modica).

Possibile un girone composta dalla stessa Macerata, le friulane Martignacco e Talmassons, una veneta tra Montecchio M. e Vicenza, Ravenna, San Giovanni in Marignano, la neopromossa Altino (CH), Soverato, la già citata Modica e forse altre due siciliane, Messina e Catania che potrebbero acquisire il titolo sportivo rispettivamente di Genova e del Cus Torino.