Volley Giovanile, la VD Fano batte la Lube nella finale regionale U15

La VD Fano fa festa battendo la formazione giovanile dei campioni d’Italia. Alza al cielo la Coppa e vola al turno interregionale per conquistare il pass per le finali nazionali

CIVITANOVA MARCHE – Campioni regionali in under 17 e under 19 ma sconfitti in finale in under 15 maschile. Il bottino della Cucine Lube a livello giovanile è di primissimo livello ma l’en-plein è sfuggito per un soffio.

Merito della VD Project Fano che, nella finale regionale under 15, sul neutro di Offagna, ha superato i ragazzi griffati Cucine Lube al tiebreak col punteggio di 15-12 dopo quasi due ore di partita molto equilibrata e combattuta. Sempre avanti nel conto set i ragazzi della VD Project, si sono difesi dal recupero della Lube costretti ad inseguire fino alla legittimazione finale del successo al 5’ set. Il successo valorizza il progetto Virtus, Montesi ed Apav, e porta dopo alcuni anni un titolo regionale nella provincia di Pesaro-Urbino.

Per limitare il numero delle squadre alle finali nazionali in programma ad Albenga (SV) dal 6 all’8 luglio i ragazzi della VD Projest giocheranno una fase interregionale. In under 19 invece lo scontro tra i pari categoria di Lube e Virtus Fano ha premiato i cucinieri che si sono imposti 3-0 sul campo fanese. Ora il triangolare interregionale per guadagnarsi la fase nazionale under 19 sarà ospitata a Fano dal 9 all’11 luglio.

In Under 17 la Cucine Lube oltre al titolo regionale ha già superato anche la selezione interregionale staccando il pass per l’ultimo atto nazionale. In campo femminile la Pieralisi Jesi ha vinto la finale provinciale U15 del Comitato Territoriale di Ancona. La semifinale regionale si giocherà con la squadra campione provinciale del CT di Macerata.

La finale provinciale U17 per il Comitato di Ascoli-Fermo è: Riviera Samb – Volley Angels mentre in Under 19 è Pagliare – Volley Angels. La finale provinciale di categoria per il Comitato di Pesaro l’ha vinta PiùVolley Calcinelli che ha prevalso 3-1 contro Virtus Fano.

In under 19 femminile le semifinali provinciali di Ancona sono: Lardini Filottrano – Candia e Pieralisi – Esino

La finale provinciale Under 19 del Comitato di Macerata è Us 79 Civitanova – San Severino mentre quella U15 è tra Paoloni Appignano e Cbf Balducci HR Macerata. La Us 79 Civitanova ha vinto il titolo provinciale in U17 battendo in finale 20-18 al tiebreak la Cbf Balducci Macerata.