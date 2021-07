Volley giovanile: i talenti della Lube reduci dal 4’ posto agli Europei U17

CIVITANOVA MARCHE- Un podio solo sfiorato in Albania con la Nazionale azzurra Under 17 agli Europei di categoria nei giorni scorsi e un cammino segnato dalle defezioni chiave di alcuni compagni. Le due stelle classe 2005 dell’Academy Volley Lube, il palleggiatore Filippo Melonari e il centrale Francesco Giacomini, hanno concluso l’avventura continentale con il dispiacere per aver mancato le medaglie dopo gli stop in semifinale con la Russia e nella finalina con la Polonia. Al tempo stesso i due giovani talenti sono tornati alla base con la consapevolezza di costituire due risorse importanti per il proprio Club e per la selezione italiana.

«Mi porterò dietro le mille emozioni di questo Europeo U17»

«Il quarto posto è un ottimo risultato, ma il nostro gruppo aveva le carte in regola per salire sul podio -le parole del palleggiatopre Filippo Melonari-. Lo dimostra anche la vittoria favolosa nel Girone contro la Polonia, rivale che poi ci ha fatto lo sgambetto nello scontro per il terzo posto. Forse abbiamo sottovalutato il valore dei polacchi proprio perché li avevamo superati all’esordio. Per la semifinale il discorso è diverso, abbiamo dato tutto, ma i russi hanno giocato meglio. In ogni caso mi porterò dietro le mille emozioni di questo Europeo U17, è stato bellissimo confrontarsi con alcuni dei migliori atleti d’Europa».

Le parole del centrale Francesco Giacomini

«Al completo avevamo sconfitto la Polonia 3-0 nella prima fase. Non cerco alibi, ma non posso nemmeno dimenticare che un grave lutto familiare ha colpito un nostro compagno. Per noi è stato uno choc e ci siamo trovati senza un punto di riferimento importante. Il nostro è un gruppo destinato a fare grandi cose, sono ottimista. Mi sento migliorato a livello tecnico e mentale. Ovviamente io e Filippo dobbiamo ringraziare anche gli insegnamenti dello staff tecnico della Lube e i consigli dei dirigenti biancorossi. Altrimenti non saremmo mai arrivati a questi livelli».

Nel fine settimana, in alcune palestre di Pesaro e dintorni si sono giocate le finali Under 13 Maschili. La finalissima per il titolo si è giocata all’aperto, in Piazza del Popolo a Pesaro, appositamente sistemata per l’occasione. Ha vinto la Virtus Fano in finale sulla Lube. Nella finale per il terzo gradino del podio, nel derby della provincia di Ancona, la Sabini Castelferretti ha prevalso sulla Estego Nova Volley Loreto. Al 5’ posto Banca Macerata, poi Montesi Pesaro, Volley Game e Videx Grottazzolina.

Nella U13 Femminile ha vinto Più Volley Academy davanti a Volley Pesaro. Al 3’ posto Us Civitanova