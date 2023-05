Volley giovanile, dominano Cucine Lube e Nuova Pallavolo Collemarino

ANCONA – Il vertice del movimento giovanile è sempre più concentrato nelle mani di pochi. Se il dominio a livello maschile della Cucine Lube aspettava solo una nuova conferma con la conquista dei titoli under 15, under 17 e under 19, a livello femminile invece la doppietta della Nuova Pallavolo Collemarino tra Under 14 e Under 18 è un risultato per certi versi storico che potrebbe triplicarsi nel caso arrivasse anche il titolo regionale in Under 16 con le semifinali in programma domenica mattina 14 maggio, opposta al Riviera Samb, e la finale regionale nel pomeriggio a Fano.

Nella finale U17 l’Academy Volley Lube, guidata da coach Giovanni Rosichini e dal suo secondo Alessandro Paparoni, è salita sul tetto delle Marche battendo in finale 3-0 la Virtus Fano (25-11, 25-20, 25,19). In Under 19 la squadra che ha affrontato la serie B ha superato la Nova Volley Loreto in finale.

La Nuova Pallavolo Collemarino per la quantità dei risultati nel settore giovanile femminile è già da qualche anno la principale realtà pallavolistica cittadina e territoriale ma quest’anno si è superata ottenendo anche la promozione in serie B2 nazionale dopo solo un anno in C regionale e la promozione in 1’ Divisione Provinciale. In tasca due titoli regionali e tre territoriali e la voglia di un triplete che avrebbe dell’incredibile e che renderebbe molto felice il Comitato Territoriale della Fipav Ancona in un anno da ricordare per la nostra pallavolo ospitando a settembre la nazionale italiana al PalaEstra-Prometeo.