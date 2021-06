L’ex tecnico della Bontempi Ancona lascia la serie B per tornare anche da allenatore, in SuperLega a Ravenna. Ad Ancona arriva Dore Della Lunga che ha lasciato il volley giocato

ANCONA – Quando la SuperLega chiama chi può dire di no? I tecnici marchigiani di serie B fanno gola alla massima serie. Dopo coach Romano Giannini che ha lasciato la Nova Volley Loreto per andare alla Cucine Lube Civitanova a fare da vice a Chicco Blengini, anche coach Leondino Giombini fa il doppio salto.

In un post apparso sulla pagina ufficiale della Bontempi Ancona, la società ha prima salutato l’ormai ex coach Leondino Giombini di fatto confermando le voci che si rincorrevano ormai da qualche giorno circa il futuro dell’ex opposto azzurro e che lo vedevano pronto ad approdare nella società di Ravenna in SuperLega.

A differenza della Nova Volley Loreto che non ha ancora ufficializzato il nome del sostituto di Giannini con il DS Paco Nobili al lavoro, a distanza di 24 ore la società del presidente Lanari ha scelto Dore Della Lunga. L’ex schiacciatore di Siena fino al 2 marzo scorso, classe ’84, prodotto del vivaio falconarese, ha appeso le ginocchiere al muro dopo 20 stagioni in serie A e avviato la carriera da tecnico partendo da Ancona.

La sapienza pallavolistica non gli manca ma la responsabilità di una squadra di serie B è una bella scommessa.

La prossima B maschile sarà molto a trazione marchigiana con ben 9 squadre nostrane che dovrebbero essere iscritte al via. Infatti, alle 6 già presenti quest’anno, Loreto, Pesaro, Ancona, Osimo, Porto Potenza Picena, Macerata si sono aggiunte le neo promosse Castelferretti e Civitanova M. La nona squadra dovrebbe essere la Cucine Lube Civitanova intenzionata a far fare l’esperienza della serie B al gruppo under 19-17 che si sta imponendo a livello giovanile.