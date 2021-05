Volley femminile, finisce ai quarti il sogno della CBF Balducci Macerata

MACERATA – La Cbf Balducci chiude ai quarti la propria stagione sconfitta dopo tre ore di partita dalla Green Warriors Sassuolo.

Sarà la squadra di Barbolini che sfiderà la Megabox Vallefoglia in semifinale. Si comincia già martedì. Dall’altra parte del tabellone derby piemontese tra Mondovì e Pinerolo.

Il match si è chiuso con il successo al tiebreak delle ospiti che si sono aggiudicate anche il Golden Set necessario a decretare il passaggio del turno. Il match ha evidenziato tutte le difficoltà fisiche delle arancionere di queste ultime settimane. Con Renieri e Lipska acciaccate, coach Paniconi ha trovato in Pirro, Maruotti, Galletti ed anche Giubilato delle protagoniste inattese.

Per un set e mezzo in campo c’è solo Sassuolo 22-25. Poi la CBF si mette in partita e chiude Pomili 26-24. È il momento migliore e Macerata vince anche il set successivo 25-21. Le ospiti partono forte (1-4) e la partita ha cambiato di nuovo padrone 20-25. Al tiebreak Sassuolo domina volando 1-5 ma la Cbf non molla e torna in parità. Al cambio di campo è 7-8. Pomili si carica il peso dell’attacco sulle spalle. Sassuolo vede il traguardo (11-13) ma Macerata torna in parità. Si va ai vantaggi. L’errore di Pomili allunga il match al Golden Set 15-17 nel quale parte sempre forte Sassuolo (0-3). Al cambio di campo è 4-8. Il muro di Peretti riporta la parità. Lipska sorpassa. Sassuolo si procura due palle-qualificazione. La prima la annulla Maruotti. Il muro di Civitico chiude 13-15. Per la Cbf Balducci si chiude una stagione comunque da ricordare, per Sassuolo c’è la semifinale.

La CBF Balducci Macerata ha disputato comunque una stagione superiore alle attese e ha messo in bacheca una splendida Coppa Italia

CBF BALDUCCI HR MACERATA – GREEN WARRIORS SASSUOLO 2-3 (2-4 DGS)

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Pomili 22, Martinelli 17, Sopranzetti (L2), Giubilato 1, Renieri 2, Pirro 4, Lipska 7, Peretti 4, Mancini 9, Maruotti 20, Rita, Galletti 2, Bisconti (L1). All. Paniconi

GREEN WARRIORS SASSUOLO: Pelloni (L2), Falcone (L1), Zojsi, Salinas 5, Busolini 10, Pasquino, Dhimitriadi 17, Fornari, Spinello, Magazza 13, Ferrari, Civitico 14, Antropova 30. All. Barbolini

Arbitri: Somansino e Dell’Orso

Risultato: 22-25 (29’); 26-24 (32’), 25-21 (28’); 20-25 (27’); 15-17 (21’). Golden set 13-15

Note: Macerata: bv 1 bs 9 muri 14 ; Sassuolo: bv 7 bs 8 muri 12.