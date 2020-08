Volley femminile, la Cbf Balducci Macerata fa sul serio. Positivo il derby con San Giovanni in Marignano

C’era curiosità, quasi emozione, per il primo impegno della rinnovata Cbf Balducci HR Macerata che ha ospitato alla Marpel Arena le pari categoria di serie A2 di San Giovanni in Marignano.

Soprattutto, dopo 6 mesi senza la pallavolo giocata, c’era voglia di tornare seriamente in campo e pensare solo al gioco.

Coach Luca Paniconi ha voluto questo primo allenamento congiunto ospitando la Omag Consolini Volley di San Giovanni in Marignano, che anche la scorsa stagione aveva “aperto” la pre-stagione della squadra di Luca Paniconi e che soprattutto era da considerarsi un test già probante avendo nelle gambe la preparazione proprio come le ragazze arancionere.

La formula ha previsto situazioni di gioco che consentissero di migliorare l’affiatamento e testare la condizione.

Coach Paniconi ha potuto alternare tutte le giocatrici del suo roster, ricevendo le prime indicazioni del lavoro fatto finora.

«Come primo approccio direi che la squadra è andata abbastanza bene – ha commentato il tecnico della CBF Balducci -. Va considerato, nella valutazione di quanto visto, che la Omag ha una squadra completamente nuova rispetto all’anno scorso e che ancora non hanno la straniera, che non è ancora arrivata. Per quanto riguarda noi, facendo ruotare tutte le giocatrici ho avuto dei riscontri positivi e alcune importanti indicazioni sugli aspetti che dobbiamo migliorare e che quindi richiederanno più lavoro per arrivare pronti al campionato. Quindi è stato un allenamento molto utile per noi, che ci permette di riprendere il lavoro con qualche convinzione in più».

Osservate speciali il libero Bisconti e la centrale Mancini arrivate da Filottrano dove hanno giocato il campionato di serie A1 l’anno scorso.