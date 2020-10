Cbf Balducci aspetta le assenti. Megabox pronta a ripartire

Due vittorie e tre sconfitte sono il bottino della Cbf dopo 5 giornate condizionate da tanti infortuni. La Megabox Vallefoglia resta in corsa per la vetta del girone

MACERATA – La sesta giornata di andata, in ottica classifica, è stata favorevole alla Megabox Vallefoglia che ha visto San Giovanni in Marignano senza Saguatti, perdere a Soverato 3-0 e Cutrofiano concedere un punto a Talmassons.

Le ragazze di Bonafede hanno osservato il turno di riposo e hanno perso la vetta ma restano in 2’ posizione agganciate da Soverato, a due punti dalle imbattute salentine che domenica attendono la visita della Cbf Balducci Macerata. Domenica la Megabox ospita proprio San Giovanni in Marignano per una sfida da piani alti.

La squadra di Paniconi ha ottenuto due punti in quattro giorni con il successo al tiebreak di giovedì contro Talmassons e la sconfitta interna di domenica per mano di un’ottima Ravenna, prima sconfitta interna stagionale per Peretti e compagne. Soprattutto si tratta del secondo successo esterno consecutive per la Teodora che evidenzia la vocazione da trasferta di Rocchi e compagne.

Considerando l’emergenza per le assenze di Pirro e Renieri, gli straordinari chiesti a Lancellotti, Maruotti e Pomili a cui si sono aggiunte le difficoltà di Mancini, Paniconi ha poco da rimprovera alle sue ragazze anche considerando che sulla propria strada hanno trovato una Teodora in grande spolvero che beneficia del talento cristallino della 2001 Rebecca Piva e della potenza di Kavalenka.

«La squadra non mi è dispiaciuta considerando il livello della prestazione di Ravenna – ha detto il tecnico della Cbf Balducci – e ritengo che abbiamo giocato meglio contro Ravenna che contro Talmassons giovedì». Prima che i punti il tecnico chiede alla buona sorte che si ricordi della sua squadra. «Abbiamo bisogno di allenarci con continuità – puntualizza Paniconi – e di risolvere un po’ di situazioni fisiche perché ci è successo di tutto in queste settimane».

Alla ripresa si rivedrà Pirro ed è già una buona notizia, mentre Renieri resta a riposo. Con l’ex Lardini abile e arruolata per il ruolo di opposto chissà che Lipska non torni fin da subito nel ruolo preferito di schiacciatrice.

Se il cuore e il carattere non sono mancati, c’è invece l’efficacia della battuta che va riscoperta perché è un’arma fondamentale per il gioco di Paniconi che punta forte sulla correlazione muro-difesa per pungere poi in contrattacco.

Classifica: Cutrofiano 13, Soverato e Megabox Vallefoglia 11, S. Giovanni in M. 10, Ravenna 9, Cda Talamssons e CBF Balducci Macerata 6, Montecchio e Martignacco 3.