VALLLFOGLIA – «Siamo molto grati alla Megabox per l’eccezionale stagione sportiva e i risultati raggiunti. Da parte nostra, abbiamo investito nell’ampiamento del PalaDionigi, che ora avrà una capienza di 1.500 posti ed un’altezza di 10 metri, così da consentire alla squadra di tornare a giocare nella sua città natale. I lavori dovrebbero terminare entro la fine dell’anno». Con queste parole il sindaco di Vallefoglia Palmiro Ucchielli ha aperto la conferenza stampa di fine stagione della Megabox.

Dopo l’annuncio di coach Andrea Pistola arrivato nelle scorse settimane è Sonia Candi il tassello in continuità con la stagione positiva che la Megabox ha mandato in archivio.

L’incontro con i giornalisti è stata l’occasione per ripercorrere le tappe di un’annata nata tra le mille difficoltà a partire dall’infortunio di Degradi e dalle condizioni fisiche legate alla palleggiatrice tedesca Piia Kastner ma finita in crescendo con la qualificazione per la prossima Challenge Cup che riporta la pallavolo femminile marchigiana in Europa dopo 20 anni. Accanto al sindaco anche l’assessore allo sport Mirco Calzonari che ha ribadito: «Siamo orgogliosi dei successi della squadra di serie A e del grande lavoro che viene fatto anche a livello giovanile in un territorio che ha una grande tradizione nella pallavolo. Invito la comunità di Vallefoglia a seguire questa squadra: è bello vederne le imprese in Tv ma vederle dal vivo dà tutta un’altra emozione».

Presenti oltre ai vertici comunali e societari, il tecnico e la capitana che ha voluto personalmente confermare la sua presenza in biancoverde anche per la prossima stagione. «Sono molto felice di restare a Vallefoglia anche il prossimo anno – ha detto la capitana – e quest’anno sono stata davvero bene qui, sia in campo che fuori dal campo, grazie all’aiuto delle mie compagne, dello staff tecnico e del club. Il prossimo anno giocare in Europa sarà un impegno in più, ma anche una grande opportunità per tutti noi».

Per la Megabox il bilancio dell’annata è altamente positivo dopo aver conquistato a gennaio la prima storica qualificazione alla Coppa Italia e riportato le Marche del volley in Europa dopo quasi 20 anni. La conferma di coach Andrea Pistola è già garanzia di continuità del progetto tecnico. «Volevamo migliorare i risultati della scorsa stagione e continuare a crescere: ci siamo riusciti, grazie al lavoro in palestra e ad un gruppo che ha saputo superare sé stesso attraversando le mille difficoltà che ha trovato sul suo cammino. Vogliamo crescere ancora, passo dopo passo, come abbiamo fatto negli ultimi due anni» – ha detto il tecnico.

In linea ovviamente un raggiante presidente Ivano Angeli. «Siamo in una terra che vive di musica e il nostro finale di stagione è stato un vero crescendo rossiniano. Sono molto felice dei traguardi che abbiamo raggiunto, la squadra si è unita e ha formato un gruppo unico per coesione e voglia di lottare assieme senza mollare mai. Ora abbiamo davanti a noi un nuovo obiettivo, e costruiremo la nuova squadra tenendo conto degli impegni della prossima stagione». I numeri confermano le impressioni dei protagonisti. La squadra biancoverde ha chiuso la stagione regolare al settimo posto con 38 punti, frutto di 11 vittorie e 15 sconfitte. Per il secondo anno consecutivo la Megabox ha partecipato ai Play-off scudetto,nei quali è uscita nei Quarti di finale contro la Numia Vero Volley Milano. Le lombarde dopo la Megabox hanno eliminato Scandicci e sono in finale scudetto contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano. Per nulla demoralizzata la squadra ha infilato un filotto di quattro vittorie, eliminando in serie il Volley Bergamo, la Wash4Green Pinerolo e la Reale Mutua Fenera Chieri aggiudicandosi i Play-off per la qualificazione alla Cev Challenge Cup 2025/2026 che consentirà alla squadra biancoverde di confrontarsi per la prima volta in una competizione continentale.