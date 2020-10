Volley femminile, la Megabox Vallefoglia all’esame CBF Balducci Macerata

VALLEFOGLIA – «Sarà una sfida piena di insidie per noi. Non faccio pretattica: per me Macerata vale molto più della sua classifica, è una delle squadre più attrezzata del girone ed è attardata solo per una serie di infortuni che ha colpito numerose sue giocatrici». Così coach Fabio Bonafede inquadra il derby di andata in programma domenica 1 novembre alle 17 al PalaDionigi, tra Megabox Vallefoglia e Balducci Macerata. Dirigono Licchelli e Fontini.

Per le pesaresi è la seconda partita casalinga dopo aver superato nell’ultimo turno la Omag San Giovanni in Marignano consolidando il secondo posto in classifica, mentre le avversarie, terzultime, sono reduci da una sconfitta in trasferta sul campo della capolista Cutrofiano.

«Con loro abbiamo fatto un’amichevole in precampionato, le conosciamo bene e sappiamo quanto valgono quando sono al completo – dice Bonafede -. Sono una squadra solida, difendono tantissimo e sbagliano poco, sono un gruppo organizzato guidato da un allenatore che stimo molto. E non dimentico che l’anno scorso furono l’unica società dei dintorni ad accettare di fare allenamenti congiunti con noi perché eravamo una squadra di B1». L’amicizia e la stima tra tecnici e tra dirigenti sono destinate a consolidarsi.

Per Bonafede «non sarà un derby ma sarà una festa della pallavolo marchigiana, anche se mancherà la componente fondamentale del pubblico e in campo, entrambe le squadre combatteranno per portare a casa la vittoria».

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su LVF TV, la webtv ufficiale della Lega Volley Femminile di serie A (www.lvftv.com). Radio Incontro trasmetterà la radiocronaca della partita, anche sul sito web (www.radioincontro.com), sulla pagina Facebook e sulla App.

Il quadro completo dell’ottava giornata di andata del Girone Est della serie A2 di volley femminile prevede tutti derby: Megabox Vallefoglia – CBF Balducci HR Macerata; Itas Martignacco – Cda Talmassons; Omag S. Giovanni in M. – Teodora Ravenna; e poi il derby del sud: Soverato – Cuore di Mamma Cutrofiano. Riposa Montecchio Maggiore.