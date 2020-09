Mancano praticamente due mesi all’inizio del campionato di serie B1 ma la pubblicazione del calendario indirizza il cammino delle tre marchigiane, tutte nel raggio di 30 Km che rappresenteranno le Marche nella 3’ serie nazionale.

L’esordio è interno sia per la Pieralisi Jesi che per la Lardini Filottrano per un doppio incontro tra Marche ed Emilia Romagna. Infatti le jesine di coach Luciano Sabbatini attendono la Csi Clai Imola sabato alle 18.30 mentre la Lardini ospita la Angelini Cesena domenica al Palagalizia dove torna dopo 6 anni, alle 17.30 pur mantenendo le proprie partite interne alla domenica come nelle 6 stagioni di serie A. Trasferta lunga invece per la Clementina 2020 che viaggia a Cisterna di Latina sabato alle 17

Il primo derby è già alla 2’ giornata con le ragazze di Luca Secchi che ospitano Filottrano giocando a Moie.

Tra le formazioni più interessanti e quotate c’è Volleyrò Casal de’ Pazzi, formazione che è espressione di un settore giovanile fiorentissimo. Incrocerà le armi con la Lardini sabato 28 novembre, che invece quel percorso vuole provare a costruirlo.

Il 12 dicembre a Jesi la Pieralisi ospita la stessa Lardini che quindi al ritorno attenderà le due rivali marchigiane nel fortino di casa. Sempre a Jesi arriverà la Clementina nel 1’ turno del 2021 fissato per sabato 9 gennaio.

Il girone di andata termina il 30 gennaio e, dopo una settimana di stop si ripartirà per concludere il 2 maggio in attesa dei playoff.

Salvo aggiornamenti, per ora nei palasport possono entrare massimo 200 spettatori.