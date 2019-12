Lardini Filottrano Volley, coach Schiavo: «Difficile per noi emulare Scandicci»

Al termine del match interno con la Savino del Bene Scandicci, terminato 0-3 in favore della squadra toscana, il tecnico filottranese ha analizzato la prestazione delle sue ragazze ponendo l'accento sulle cose che non sono andate bene nel corso della gara

JESI – Non può certo essere soddisfatto coach Filippo Schiavo dopo la sconfitta della sua Lardini Filottrano con la Savino del Bene Scandicci, nell’ultimo match del 2019 del campionato di serie A di volley femminile.

L’essersi congedati con una netta sconfitta (0-3) dal pubblico del Palatriccoli lascia l’amaro in bocca al trainer nell’analisi della partita disputata: «Ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti. Se loro giocano a questo livello per noi diventa complicato. Hanno le capacità in difesa per limitare i nostri attacchi, quando siamo riusciti a produrre un discreto cambio palla abbiamo fatto bene».

Poi, nel dettaglio, il giudizio sulla prestazione e sulla prima parte del campionato: «Siamo rimasti in partita, non abbiamo fatto una prestazione scadente. Scandicci gioca una pallavolo che difficilmente possiamo riprodurre. Nella prima parte di campionato il bilancio è senza dubbio positivo, in linea con l’obiettivo salvezza. Stiamo crescendo, possiamo fare meglio, cercando di trovare i giusti accorgimenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA